Giovanna Botteri a un anno dalla pandemia: "Eravamo in guerra"

Giovanna Botteri ha scelto un estratto de "L'anno che verrà" - storica canzone di Lucio Dalla - per salutare i telespettatori della finale del festival di Sanremo. Parole di un testo musicale che diventano cronaca di una pandemia, quella che il mondo sta vivendo da un anno. "Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un pò/siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò/Da quando sei partito c'è una grande novità/L'anno vecchio è finito, ormai/Ma qualcosa ancora qui non va/Si esce poco la sera, compreso quando è festa/E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra".

Quando ti scrivevo, giusto un anno fa, noi quel nemico terribile, insidioso, misterioso, l'avevamo già visto arrivare. C'erano state avvisaglie ma nessuno ci aveva creduto. Dal giorno alla notte, un paese immenso, la Cina, si è fermato. Eravamo in guerra

La corrispondente Rai da Pechino , scelta da Amadeuscome sua spalla femminile per la seconda parte della finale di Sanremo, è ritornata con la memoria a un anno fa, quando in Italia si viveva la magica atmosfera del festival della canzone italiana, ma in Cina il lockdown era già realtà e si consumava il primo atto di unache avrebbe travolto in poche settimane il pianeta: "".