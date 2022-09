Quel "grazie", la dedica. L'ultimo saluto al papà di Emma Marrone

Sono stati tanti i messaggi di cordoglio e affetto che nelle ultime ore hanno travolto Emma Marrone, in seguito alla dolora notizia della prematura scomparsa del padre Rosario Marrone. La cantante ha percepito il sostegno e l'amore incondizionato del pubblico e ha voluto ringraziare tutti con un messaggio pubblicato su Twitter: " Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato ".

L'artista salentina è tornata sui social network a poco meno di ventiquattro ore di distanza dalla morte del padre, Rosario, venuto a mancare il 4 settembre all'età di 66 anni. La notizia era stata data dal comune di Aradero, dove la famiglia Marrone vive da anni, prima ancora che Emma potesse comunicarlo ai suoi follower con un post arrivato nella tarda mattina del 5 settembre. La scomparsa di Rosario Marrone, musicista, infermiere e personaggio di spicco della comunità leccese, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della moglie Maria e dei figli Francesco e Emma.

L'ex talento di Amici era molto legata al papà e in più di una occasione aveva condiviso con i suoi fan l'affetto che la legava a lui, che da sempre aveva creduto nelle sue doti e nella sua musica. " Mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi. Ti amo tanto", aveva raccontato Emma Marrone nel 2018 su Instagram, pubblicando una foto insieme al padre da uno dei palchi, sui quali si trovava in tour. Lui aveva risposto mesi dopo con un altro contenuto per i social, dove raccontava: "Essere Qui Boom Bari. Da piccola ti ho accompagnata sempre su quel bellissimo posto, il palco, che è la tua casa artistica e ci fai sognare in ogni brano che Tu canti. Grazie Amore mio" .

Proprio Rosario, musicista e componente della band amatoriale H2O, le aveva trasmesso l'amore per la musica e lei lo ha ricordato in ogni occasione. Il dolore per la sua morte, non ha tenuta però Emma lontana dal suo pubblico e molti artisti hanno voluto condividere con lei questo difficile momento. " Non voglio tenerlo solo per me, sto pensando a lei e alla sua famiglia. Possiamo farlo tutti insieme, oggi vorrei dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma che è volato in cielo ", ha detto Elisa dal suo concerto di Taormina, dedicando lo struggente brano al padre della cantante.