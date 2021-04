"Ho perso molto sangue". La polemica travolge Corona

Forse non è proprio come sembra. Le nuove scioccanti immagini condivise da Fabrizio Corona su Instagram mostrano ancora sangue, ferite, rabbia e violenza. Un nuovo episodio di autolesionismo. Ma con i social, si sa, si può fare ciò che si vuole anche far sembrare attuale quello che in realtà è già accaduto.

Ma facciamo un passo indietro. L'ex re dei paparazzi è tornato agli arresti domiciliari e da alcuni giorni è fuori dal carcere. Fabrizio Corona era stato arrestato lo scorso 22 marzo, ma in segno di plateale protesta si era tagliato i polsi, aveva preso a calci l'ambulanza giunta sotto la sua abitazione e aveva opposto resistenza ai poliziotti intervenuti per portarlo in carcere. Una scena filmata e condivisa sui social, che ha fatto il giro del web in pochissime ore. Dopo aver trascorso alcuni giorni presso il reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano, Corona era stato condotto nel carcere, dove è rimasto fino a cinque giorni fa quando il tribunale ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza di revoca della detenzione domiciliare..

Ma ancora queste scene?", "Si vede da come è vestito che sono le scene del giorno dell'arresto", "Quanto ci marcia su questa cosa

Come se niente fosse cambiato l'ex re dei paparazzi è tornato a comunicare con i suoi follower e con il mondo attraverso il suo profilo Instagram. Le prime immagini del rientro a casa con i suoi affetti, l'incontro con la madre e il lento ritorno ad una pseudo normalità. Nelle ultime ore, però, Fabrizio Corona ha pubblicato nuove scioccanti immagini nelle quali ha mostrato un episodio di autolesionismo : una ferita profonda al braccio e sangue.per terra e ancora una volta sul volto. L'ennesima spettacolarizzazione del suo dolore o scene del giorno dell'arresto, che risalirebbero a quasi un mese fa? Se lo sono chiesti in tanti sui social network dopo che i nuovi video sono iniziati a circolare sul web. E la polemica si è infiammata: "".