"Non mi drogo": la nuova canzone dei Maneskin contro i francesi

I Maneskin sono pronti a tornare sulla scena musicale con un nuovo album di inediti. Per farlo hanno scelto di lanciare il nuovo singolo "Mammamia", in uscita il prossimo 8 ottobre. Una canzone dove il gruppo rivelazione degli Eurovision Song Contest sembra essersi tolto un bel sassolino dalla scarpa nei confronti dei francesi, che contestarono la vittoria italiana agli ESC, sostenendo che Damiano avesse sniffato droga durante la finale.

Se la vendetta è un piatto che va servito freddo, non c'è che dire: quello che i Maneskin serviranno ai cugini d'Oltralpe il prossimo 8 ottobre è freddissimo. Nella nuova canzone, che la band romana è pronta a rilasciare sulle piattaforme musicali di tutto il mondo, c'è una frecciatina ai francesi. Difficile digerire quello che la Francia ha fatto passare ai Maneskin subito dopo la vittoria degli Eurovision ottenuta grazie al trionfo popolare.

La band romana ha portato a casa una vittoria schiacciante contro la seconda classificata Barbara Pravi. Questo, però, non ha fatto desistere i francesi dal provare a mettere in discussione la credibilità e il primo posto conquistato con merito dai Maneskin. La denuncia rivolta al leader del gruppo, Damiano David, accusato di avere assunto cocaina davanti alle telecamere durante la finalissima degli Eurovision Song Contest, fortunatamente non ha avuto conseguenze. Damiano si è sottoposto volontariamente al test antidroga, che ha smentito le accuse e i Maneskin si sono presi la scena conquistando i fan europei.