"Imbarazzante, sei una m....". Dargen D'Amico scatenato a X Factor

Sconosciuto ai più (almeno prima dell'ultimo Sanremo) Dargen D'Amico è la vera sorpresa di X Factor 2022. Quantomeno per il popolo dei social, che lo ha visto debuttare al bancone dei giudici del talent di Sky. L'ironia e i tempi televisivi di Jacopo Matteo Luca D'Amico, questo il vero nome del cantante di "Dove si balla", hanno conquistato il web. Anche per le sue colorite esternazioni nei confronti dei colleghi Fedez e Rkomi.

Con i suoi immancabili occhiali da sole sul volto, Dargen D'Amico si è seduto in quella che fino allo scorso anno era la postazione di Manuel Agnelli. Accanto a lui c'era Ambra Angiolini, anche lei acclamata dal popolo dei social, e l'accoppiata si è fatta notare. Tra battute, sketch e balletti ripresi da Fedez per la gioia degli utenti di Instagram, Dargen si è conquistato il soprannome di "boss" di X Factor per i telespettatori.

Decine i tweet in suo favore sulla piattaforma Twitter: " Perché abbiamo aspettato 16 edizioni per avere Dargen D'Amico giudice di #xfactoritalia ? Bravissimo", "C'erano Dargen D'Amico che cantava, Ambra che ballava e Fedez che faceva una diretta ig… e niente, fa già ridere così", "Dargen D'Amico sarà il giudice vincente di questa edizione. Segnatevelo ". Accantonate le polemiche dell'ultimo festival di Sanremo, dunque, il cantante si è conquistato la maglia del giudice più competente, senza fare rimpiangere (troppo) l'addio di Agnelli. D'Amico ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della musica con all'attivo dieci album in studio e molte collaborazioni.

" Una mina vagante ", l'ha definito qualcuno. E infatti Dargen D'Amico è salito sul palco (con Ambra) per abbracciare il cantautore Diego Ponessa, ha ballato sugli spalti con il pubblico scattandosi selfie e si è detto " imbarazzato " degli elogi di Rkomi, fino alla "perla" finale. Quel " sei una merda " detto davanti ai microfoni e rivolto a Fedez, il quale gli aveva ceduto la parola per giudicare un giovane cantante, che sul palco aveva portato un suo pezzo.

