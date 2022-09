"Sarà il premestruo ma a me...". Il debutto di Ambra a X Factor infiamma il web

X Factor 2022 è cominciato con il botto. Il talent musicale di Sky Uno è tornato in onda con la nuova edizione totalmente rinnovata: quattro nuovi giudici e nuova conduttrice. Ma a sorprendere tutti è stata soprattutto Ambra Angiolini. Chi si aspettava l'occhio delle telecamere sempre puntato su Fedez si è dovuto ricredere. Dargen D'Amico, Rkomi e soprattutto Ambra Angiolini hanno tenuto la scena, conquistando pubblico e critica.

La "queen" della serata - come è stata ribattezzata la Angiolini dal popolo dei social network - è stata Ambra, che è rimasta nelle tendenze di Twitter per tutta la notte. A tenere banco è stato soprattutto uno dei tanti commenti fatti durante la prima puntata rivolto a una ragazza salita sul palco per l'audizione: " Sarà il premestruo ragazzi, ma a me fa piangere tantissimo". A metà puntata la giudice è addirittura salita sul palco per abbracciare un giovane cantautore, che l'aveva commossa. E i social si sono letteralmente infiammati: " Ok se avevamo qualche dubbio su chi sarà la vera Regina di questa edizione Ambra Angiolini ce li ha appena tolti tutti", "Ambra Angiolini personaggio rivelazione di XFactor vera, spontanea e molto molto profonda", "Vedendo Ambra Angiolini a XFactor penso solamente che Allegri non capisce niente ".

Massimiliano Allegri, che non vive un momento felice a causa del deludente esordio della Juvenuts in campionato, è stato tirato più volte in ballo nei cinguettii del popolo di Twitter e gli sfottò si sono moltiplicati. " Oggi Grande Giorno per Ambra Angiolini: debutto di XF2022 su Sky e possibile esonero di Allegri dalla Juve", "Non per dire ma da quando Ambra è stata lasciata da Allegri ha fatto due film e XFactor, lui ha fatto Xchifo e basta", "Ambra top, Allegri flop. Il karma ".

Al bancone dei giudici di XFactor Ambra Angiolini si è dimostrata agguerrita e preparata, ma non sono mancate le critiche. A fare storcere il naso a alcuni utenti sarebbero le sue limitate competenze in materia di musica, che si fermerebbero al suo famoso "T'appartengo": " Non capisce una se** di musica...cosa faccia a XFactor è il vero mistero di questa edizione", "Ma Ambra Angiolini che c’entra tra i giudici?", "Ma oltre a t'appartengo di musica cosa ha fatto?! ". Ma intanto lei si gode il momento.

“Sarà il pre mestruo ma a me fa piangere tantissimo” come mood #XF2022 #AmbraAngiolini — Ermenegilda (@_in_incognito) September 15, 2022

Ok se avevamo qualche dubbio su chi sarà la vera Regina di questa edizione Ambra Angiolini ce li ha appena tolti tutti.

BRAVA!#xf2022 — Davi De (@davided81) September 15, 2022