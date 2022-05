Piccolo incidente hot per Sara Croce: balla e si alza il vestito

Sarà anche colpa dell'anticiclone africano Hannibal, se la colonnina di mercurio è schizzata oltre i 35 gradi, ma a fare salire i bollori al pubblico del piccolo schermo ci ha pensato Sara Croce. La modella - conosciuta per il suo ruolo di Bonas nel programma di Paolo Bonolis Avanti un altro - è stata protagonista di un siparietto hot nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo show. E i social network si sono decisamente infiammati.

Sara Croce è ospite fissa dello storico talk show condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5. Nell'ultima puntata, sul palco insieme a lei, erano presenti numerosi volti della tv dell'intrattenimento da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano a Lillo e Greg e Valerio Mastrandrea. Durante un momento di leggerezza, Sara Croce ha invitato il comico Lillo Petrolo a fare alcuni passi di danza con a lei, ma nel corso del balletto con tanto di presa finale è successo il patatrac. Il vestito della Croce, già risicato, si è sollevato, mostrando tutto il suo tonicissimo lato B. La modella si è immediatamente scusata per l'incidente, domando l'abitino ribelle ma il pubblico in sala l'ha subito discolpata con un fragoroso applauso.