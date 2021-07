L’Eredità, Massimo Cannoletta svela: "Non ho ancora ricevuto i 200mila euro vinti"

Massimo Cannoletta è il super campione del quiz show di Rai Uno L'Eredità. In due mesi, nell'autunno scorso, ha accumulato un montepremi record di 200mila euro, prima di sbagliare di proposito una domanda e autoeliminarsi dal gioco. Oggi Cannoletta vorrebbe spendere il montepremi vinto per comprare una casa, il suo sogno. Peccato che della sua vincita il professore non abbia ancora visto un euro.

Il campione de L'Eredità lo ha confessato durante l'ultima intervista rilasciata al sito Fanpage. Nessuna polemica nella sua risposta, ma la constatazione amara di una situazione che lo sta portando a rimandare la realizzazione di uno dei suoi sogni dopo la vittoria televisiva, che lo ha reso famoso. Sui social network Massimo Cannoletta, professore originario di Lecce, è diventato una star grazie alla partecipazione al programma condotto da Flavio Insinna e a Fanpage.it ha raccontato come è cambiata la sua vita. Dalla vittoria nel quiz, allo spazio conquistato su Rai Uno nel programma di Serena Bortone fino all'attenzione mediatica sempre altissima su di lui.

L'etichetta di "campione" di un quiz show non gli va affatto stretta, anzi, è proprio grazie a L'Eredità che Cannoletta si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Una partecipazione che gli ha spalancato le porte della televisione nella nuova veste di divulgatore: " Mi sento soddisfatto di quello che è successo all'Eredità, ma penso di essere andato avanti e aver fatto passi importanti per affrancarmi da quel titolo e affermare la mia identità. Penso che Serena Bortone mi abbia invitato nel suo programma (Oggi è un altro giorno, ndr) in quanto divulgatore, non in quanto campione. Spero di aver fatto capire al pubblico che fuori dall'Eredità sono altro ".