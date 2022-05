Le lacrime di Vacchi a Domenica In per sua figlia e sua madre

Gianluca Vacchi è stato ospite dell'ultima puntata di Domenica In e nel salotto di Mara Venier ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata finora poco conosciuti. Il re dei social network, che può vantare milioni di seguaci sul suo profilo Instagram, è impegnato nella promozione del documentario dedicato alla sua vita, chiamato Mucho mas, che verrà rilasciato su Amazon prime video mercoledì 25 maggio.

Quella di Gianluca Vacchi è stata una vita molto movimentata e piena di dinamismo, soprattutto prima dell'incontro con Sharon Fonseca, la donna che l'ha reso per la prima volta padre di Blu Jerusalema. L'imprenditore e influencer ha dichiarato in passato che l'arrivo di Sharon, e poi quello di sua figlia, ha completamente stravolto in meglio la sua vita: " Ci siamo conosciuti a Miami, ovviamente la prima attrazione è stata fisica: dovevamo girare un video, sono rimasto completamente spiazzato. Lei è una persona straordinaria che viene da una famiglia straordinaria ed è per questo che voglio che nostra figlia cresca anche con i nonni materni ". Grazie a Sharon Fonseca, Gianluca Vacchi ha imparato cosa sia l'amore totalizzante e non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha raccontato a Mara Venier della malformazione genetica che ha colpito sua figli, per fortuna già operata e ora in ottima salute.

Alla piccola, infatti, era stata diagnosticata una palatoschisi, ossia la presenza di una fessurizzazione di dimensioni più o meno grandi sul palato duro. Non è una malformazione grave ma è abbastanza rara. Nei mesi precedenti Vacchi ha raccontato tramite i social i giorni del ricovero e dell'operazione della bambina, per fortuna ottimamente riuscita. Oggi, l'imprenditore può godere a pieno dell'amore di sua figlia e della sua compagna, per la quale ha promesso che si impegnerà al massimo: " Sharon mi ha insegnato cos'è l'amore: un mix di chimica, sentimento, anima e passione. Mi ha insegnato ad amare di più la vita e farò di tutto affinché la sua vita sia sempre felice ".