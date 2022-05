Lauro fuori dall'Eurovision. E sul web monta la rivolta

" Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour ". Così Achille Lauro ha salutato il pubblico e l'Eurovision su Instagram dopo essere stato eliminato nella seconda semifinale. L'artista italiano, che gareggiava per la repubblica di San Marino, non è riuscito a conquistare la finalissima e il tono polemico del suo post non è passato inosservato. Tanto che sul web la sua mancata qualificazione alla serata conclusiva ha lasciato l'amaro in bocca ai suoi fan, anche quelli più celebri.

La sua partecipazione in extremis all'evento internazionale come rappresentate del Titano aveva già suscitato polemiche lo scorso marzo. Achille Lauro era finito al centro delle critiche per essere passato dalla "porta di servizio" per poter accedere alla competizione, candidandosi per rappresentare un altro paese. In molti non avevano apprezzato il suo gesto, ma sul palco torinese Achille Lauro c'è arrivato comunque grazie a San Marino, che lo ha voluto come suo portabandiera. L'esperienza all'Eurovision sogn contest di Torino è durata però solo il tempo di un'esibizione a cavallo di un toro meccanico sulle note del brano "Stripper".

Nella seconda semifinale dell'Eurovision song contest Lauro non ha raccolto i punti necessari per approdare alla finale di sabato 14 e sui social network i suoi fan hanno dato il via alla polemica: " Il mondo non è pronto a te", "La giuria non capisce niente", "L'Europa non ti merita", "Indecente tu non sia in finale!" . A nulla è valsa la performance tra luci, dettagli e il bacio sulla bocca al chitarrista Boss Doms. La sua uscita di scena è stata anticipata e Lauro ha dovuto rinunciare a una vetrina importante alla quale puntava da tempo, come aveva detto lui stesso alla conferenza stampa di presentazione a San Marino.