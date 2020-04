Lieto evento in casa Carrisi: è nato Hope. Loredana Lecciso: "La vita dà speranza"

" Anche se tutto intorno va male, la vita è più forte di tutto e questo dà speranza ", così Loredana Lecciso ha saluto la nascita di Hope nella tenuta di Cellino San Marco. Con un tenero scatto pubblicato sui social network, Loredana ha dato il benvenuto a un puledrino venuto alla luce nelle scorse ore in casa Carrisi.

In un momento difficile, dove il mondo sembra essersi fermato a causa della pandemia da coronavirus, anche la nascita di un puledro può apparire come un segnale. " La cosa bella – ci ha raccontato Loredana Lecciso – è che questi cavalli sono in libertà, corrono liberi in un grande bosco, in una dimensione naturale unica. In questo momento così difficile questa nascita è confortante, in qualche modo la natura allevia il nostro stato d’animo. C’è un sottofondo di negatività che ci portiamo dietro da oltre un mese, da quando è iniziata la quarantena, quindi si cerca in qualche modo di evadere mentalmente e questa nascita mi ha dato lo spunto per dare speranza a me e agli altri. Per questo ho pubblicato la foto su Instagram" .

Lo spirito di speranza e positività che Loredana Lecciso ha voluto trasmettere con la sua foto - pubblicata sulla sua pagina Instagram - sembra aver colpito nel segno. I suoi numerosi follower hanno apprezzato il tenero post e hanno condiviso la scelta del nome, Hope (speranza), fortemente voluto dalla famiglia Carrisi: " La chiamerei....vita", "Ma che meraviglia almeno qualcuno che nasce", "In questo periodo....ci voleva una buona notizia... ".

Dall'inizio dell'isolamento sociale Loredana si trova nella tenuta di Cellino San Marco insieme ad Al Bano Carrisi e ai loro due figli. Poco importa del gossip e del chiacchiericcio che da settimane si fa attorno alla ritrovata sintonia tra Al Bano e Romina Power (che dopo la fine di "Amici di Maria De Filippi" si è fermata nella tenuta per le festività pasquali). "L'amore è tutto quello che abbiamo. L'unico modo per ciascuno di aiutare l'altro", aveva detto Loredana Lecciso pochi giorni fa, citando Euripide e mostrandosi felice e sorridente in compagnia del cantante.