La lite e il tumore: cosa c'è dietro alla reunion tra Fedez e J-Ax

È stata una bugia a dividere Fedez e J-Ax ed è stata la malattia del rapper a farli riunire. La storia di un'amicizia finita nel 2018 e riallacciata poche settimane fa è tutta racchiusa in un'intervista e nell'ultimo post pubblicato dai due artisti nelle scorse ore.

Fedez e J-Ax hanno sotterrato l'ascia di guerra e sono tornati a abbracciarsi pubblicamente sui rispettivi profili Instagram. Ma in pochi ricordano cosa è veramente successo quattro anni fa, quando quella che sembrava un'amicizia profonda, nonché un sodalizio commerciale, è finita nel peggiore dei modi. " Non sono un traditore. Ma non parlerò mai di questa vicenda in pubblico" , aveva dichiarato J-Ax all'epoca dei fatti. Ma Fedez disse il contrario durante l'ospitata a La Confessione di Peter Gomez.

Il marito di Chiara Ferragni raccontò che un collaboratore della Newtopia, la società che lui e J-Ax avevano fondato insieme, stava pensando di creare una società speculare, nella quale avrebbe voluto al suo fianco proprio J-Ax. Alla base della scissione ci sarebbero state incomprensioni con la madre di Fedez, considerata troppo invadente. " Ma J-Ax mi aveva giurato di essere estraneo a tutto questo, alla nuova società, all'addio di Rovazzi. Così abbiamo deciso di andare avanti facendo San Siro". Era il 2 giugno 2018 e quel concerto sancì la fine dell'amicizia tra Fedez e J-Ax. Quest'ultimo confessò di avere mentito sulla scissione e di essere parte della nuova società. Di fatto J-Ax aveva voltato le spalle a Fedez, che da Gomez si sfogò : "La ferita in realtà è stata più grande, perché io non ho perso un socio ma un pezzo di famiglia acquisita ".