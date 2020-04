Luca Onestini sfida la censura e posa nudo con i segni della psoriasi

Chi l’ha detto che solo le influencer possono partecipare alla Pillow Challenge? Deve averlo pensato Luca Onestini che, nel suo ultimo post Instagram, ha deciso di posare, semi nudo, con indosso solo un piccolo cuscino sistemato ad hoc per coprire le parti intime. Lo scatto, che ha suscitato l’interesse dei suoi tanti fan, ha mostrato però molto di più dell’ex gieffino, che nell'esibirsi senza veli non ha nascosto i segni della sua malattia.

Il modello bolognese, che ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 prima con la partecipazione a Uomini e Donne poi con il Grande Fratello Vip, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che lo immortala, semi nudo, seduto sul divano del suo appartamento con indosso solo un cuscino. Una provocazione? No, una sfida social, lanciata settimane fa sul web con l’hashtag #pillowchallenge, alla quale Luca Onestini ha voluto partecipare nonostante la sfida sia prettamente femminile. Nel mostrarsi come mamma lo ha fatto sui socia, però, l’ex gieffino non ha nascosto i segni della sua malattia. Luca Onestini, infatti, ha scelto di mostrarsi con uno dei suoi "difetti" (se così può essere chiamata una patologia), mostrando i segni evidenti della psoriasi. Con le gambe segnate dalla depigmentazione tipica della malattia della pelle che lo ha colpito, Onestini ha sfidato la censura

Luca Onestini sta vivendo la sua quarantena da solo. Poco prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, la sua compagna, Ivana Mrazova, era volata in Repubblica Ceca per visitare la sua famiglia e lì è rimasta per colpa del lockdown. Nonostante la lontananza la coppia è ancora solida e sui social si scambia messaggi d’amore a distanza, anche se di matrimonio ancora non si parla in modo concreto. Luca aveva svelato di soffrire della psoriasi lo scorso anno, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, una malattia che da piccolo lo aveva segnato a causa di alcuni episodi di bullismo. Oggi Luca Onestini ha imparato a convivere con la sua patologia e non si nasconde più, anzi, sceglie di mostrarsi pubblicamente con uno scatto senza filtri.