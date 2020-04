Anche Bugo piange "Zagor": "Ilvirus si è portato via il mio grande amico Mirko"

Cristian Bugatti, in arte Bugo, piange la scomparsa di un amico morto a causa del coronavirus. Il cantautore piemontese ha svelato, attraverso un post social, di esser stato colpito da vicino dal tremendo virus, che negli ultimi due mesi ha fatto una vera e propria strage di vittime. Attraverso i social network, così, Bugo ha voluto salutare l’amico e coetaneo Mirko Bertuccioli, detto "Zagor", il cantante dei "Camillas", ricoverato da un mese in terapia intensiva.

" Oggi, per colpa del coronavirus, mi ha lasciato un grande amico, Mirko. Questo messaggio lo vorrei indirizzare alla sua famiglia, a tutti i suoi cari e agli amici condivisi ", ha scritto Bugo nel suo ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Parole di dolore ma anche di profonda stima e amicizia, corredate da una foto di vita quotidiana, rubata da una normalità ormai lontana. Il post di Bugo è stata l’occasione per essere vicino, nel dolore, alla famiglia dell’amico morto, ma anche per ricordare il loro primo incontro e le cose fatte assieme: " Mirko, mio coetaneo, ci conoscevamo dal 2002, quando mi invitò a suonare al Plastic, suo negozio di dischi in quel di Pesaro. Da allora ne abbiamo fatte di cose insieme, tante al punto da diventare un vero amico della mia famiglia. Ciao Mirko, tuo Cristian per sempre" .

Il nome di Bugo si aggiunge, purtroppo, alla lunga lista dei volti noti che - nelle ultime settimane - hanno perso un parente o un amico per colpa del coronavirus. Prima di lui era successo a Adriana Volpe (costretta ad abbandonare il Grande Fratello Vip per la morte del suocero), Alba Parietti e Gabriele Corsi, che per colpa del Covid-19, ha perso il padre. Per Bugo si tratta di una dolora parentesi nella sua vita che, dopo il Festival di Sanremo, stava vivendo un momento di successo. Merito (o colpa) anche della bagarre con il collega Morgan con il quale si era presentato in coppia alla kermesse con il brano "Sincero".