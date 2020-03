Malgioglio commosso per la guarigione di Piero Chiambretti: "Ho le lacrime agli occhi"

È di poche ore fa la notizia che Piero Chiambretti, ricoverato per due settimane presso l’ospedale Mauriziano di Torino per aver contratto il coronavirus, è guarito e, tra i tanti messaggi di affetto degli amici, gli è giunto anche quello di Cristiano Malgioglio.

Il paroliere, presenza fissa de La Repubblica delle Donne su Rete 4, è un grande amico del conduttore. Recentemente i due avevano anche discusso per delle posizioni differenti in merito all’esibizione di Morgan e Bugo a Sanremo, ma dopo poche puntate tra loro era tornato il sereno con tanto di chiarimento in diretta. Poi, la notizia del ricovero di Chiambretti e della madre Felicita per Covid-19 aveva scosso tutti i protagonisti dello show serale e coloro che hanno sempre avuto ottimi rapporti con il conduttore Mediaset.

La notizia delle dimissioni di Chiambretti, quindi, è stata accolta con estremo entusiasmo da molti personaggi del mondo dello spettacolo e, raggiunto da Adnkronos, Cristiano Malgioglio ha commentato con commozione la felice novità. “ Di fronte a questo dolore che stiamo passando e alle tante vite perse nel nostro Paese ho saputo adesso che Piero Chiambretti è stato dimesso dall'ospedale ed è guarito – ha detto l’artista - . Mi sono venute le lacrime agli occhi. Rimanete a casa e torneremo presto più forti di prima ".

Malgioglio, però, ha voluto destinare a Chiambretti anche un messaggio social pubblicato sul suo profilo Instagram. “ Amico mio dolcissimo, ho appena saputo che hai lasciato l'Ospedale, e che sei tornato a casa – ha esordito Cristiano - . Sono addolorato per quello che hai passato. Il mio pensiero ogni giorno è stato vicino a te. Ti raccomando di ritornare ad essere forte. Ci vorrà del tempo...ma ci riuscirai ”.