"Ormai ingessarsi...", "Poveraccio" E scoppia la lite Venier-Ippoliti

La battuta del giornalista Gianni Ippoliti su Mara Venier durante Unomattina in Famiglia rischia di diventare un vero e proprio caso. Ippoliti è stato prima ripreso dalla padrona di casa della trasmissione, Monica Setta, poi rimbalzato dalla stessa Mara Venier, che sui social ha dato del "poveraccio" al presentatore romano.

La puntata odierna (domenica 14 giugno) di Unomattina in Famiglia si sta trasformando in un vero e proprio caso. Tutta colpa di una battuta "infelice" fatta da Gianni Ippoliti nei confronti di Mara Venier durante la sua consueta rubrica dedicata alla rassegna stampa di riviste e settimanali di gossip. Mentre stava sfogliava le varie riviste, il popolare giornalista si è imbattuto in un'immagine della conduttrice di Domenica In con il piede ingessato e non è riuscito a trattenersi. Alla vista di Mara Venier fuori dalla clinica seduta su una sedia a rotelle, Gianni Ippoliti si è lasciato sfuggire un sarcastico commento: " Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive ". Parole che hanno suscitato un'immediata reazione in studio. Monica Setta non ha lasciato correre, rimproverando il collega per la mancanza di tatto.

" No, non dire così, perché Mara sta soffrendo ed è proprio brava ", ha replicato la Setta ma ormai il gioco era fatto. Le parole di Gianni Ippoliti, infatti, in poco tempo hanno fatto il giro del web, scatenando la reazione contrariata della stessa Venier, che sui social c'è andata giù pesante. Mara Venier, che oggi intervisterà Stefano De Martino nella sua Domenica In, ha condiviso una nota nelle sue storie Instagram, lanciando un chiaro messaggio di disappunto ai colleghi e ringraziando la Setta per la solidarietà: " Grazie Monica".

L'incidente che ha visto protagonista Mara Venier una settimana fa non è stato, infatti, una passeggiata per la conduttrice di Rai Uno. Dopo la rovinosa caduta dalle scale della sua abitazione, la Venier aveva comunque deciso di andare in onda per condurre Domenica In. Il dolore e la sospetta frattura non le avevano dato vita facile durante le tre ore di diretta, ma la presentatrice è riuscita a portare avanti la trasmissione e Monica Setta non ha potuto che applaudire alla forza della collega.