Mara Venier imbarazza Achille Lauro: "Preferirei essere tua amante..."

Reduce dalla vittoria di Una voce per San Martino, che lo porta dritto dritto all'Eurovision Song Contest, Achille Lauro è stato ospite dell'ultima puntata di Domenica In. Il cantante romano sarebbe dovuto essere presente in studio la scorsa domenica, ma proprio a causa dell'impegno al concorso indetto dal Titano ha dovuto declinare l'invito della Venier, rinviandolo di una settimana.

Mara Venier ha accolto Achille Lauro omaggiandolo con la canzone "Domenica", il brano portato in gara all'ultimo festival di Sanremo, che la conduttrice ha scelto di usare come sigla della sua trasmissione. L'arrivo in studio dell'artista ha segnato il passaggio dalla parte dedicata all'attualità - con il lungo intervento sulla guerra tra Russia e Ucraina - a quella più leggera. " Dobbiamo regalare leggerezza alla gente che sta a casa, la vita va avanti ", ha spiegato la padrona di casa, aprendo l'intervista con Achille Lauro e parlando subito della recente vittoria a San Marino.

La conduttrice si è congratulata con l'ospite per il successo raggiunto e poi lo ha elogiato: " Ti trovo sempre il solito di anni fa. Lo sai che ti seguo e devo dire che sei sempre uguale: umile, quello che si impegna in quello che fa, un ragazzo generoso ". Achille Lauro ha colto l'occasione per parlare del suo desiderio di farsi conoscere in ambito internazionale e della recente esperienza a Sanremo e Mara Venier ha precisato: " La tua Domenica l'ho messa come sigla". E ne è nata una gag. "Sono morto dal ridere", ha scherzato Lauro, scatenando la replica divertita della padrona di casa: "Perché ti hanno fatto ridere i ragazzi della band? Fategliela sentire" .