"Non ho ancora sensibilità". La confessione di Mara Venier

Mara Venier ha scelto Forte dei Marmi per godersi l'estate in vista del ritorno in tv alla guida di Domenica In. " L'ultima edizione da conduttrice ", ha assicurato lei nelle scorse ore, annunciando grandi novità per la nuova stagione della sua trasmissione su Rai Uno. In Versilia la conduttrice è apparsa spensierata e felice, ma nel rispondere ad alcuni fan sui social network ha svelato di soffrire ancora per l'insensibilità al viso, che l'ha colpita lo scorso giugno.

La sensibilità al volto non è ancora tornata nonostante le cure mediche alle quali Mara Venier si sta sottoponendo da ormai due mesi. " Finalmente ti sei ripresa! ", ha scritto una follower sotto l'ultimo post Instagram che la presentatrice veneta ha condiviso sul suo profilo. Un breve video nel quale la Venier sorride prendendo un aperitivo. Un mojito sorseggiato sulla terrazza dell'hotel Principe di Piemonte a Forte dei Marmi, che ha fatto ben sperare i fan di Mara Venier. La replica della conduttrice ha deluso però le aspettative dei seguaci: " No, sto ancora senza sensibilità ma reagisco. Devo ".

Poche parole che svelano quanto il suo percorso di recupero fisico sia ancora lungo. Negli scorsi giorni i sostenitori della conduttrice avevano temuto un peggioramento delle sue condizioni. Attraverso i social network Mara Venier si era mostrata in ospedale poco prima dell'ennesima visita medica e molti avevano temuto che la conduttrice dovesse sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Le sue rassicurazioni hanno invece scacciato lo spettro di una ricaduta.