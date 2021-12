La Venier non ha dubbi: "Salta tutto, non si scherza..."

Il 2021 di Mara Venier e Domenica In si chiude con un arrivederci all'anno nuovo. Sperando che il 2022 sia migliore del precedente. Negli ultimi sei mesi la conduttrice è stata vittima di numerosi infortuni e problemi di salute e lo stop improvviso della puntata speciale di Domenica In - prevista per Santo Stefano - è l'ennesima batosta di un anno da dimenticare.

Domenica 26 dicembre sarebbe dovuta andare in onda l'ultima diretta dell'anno del programma di Rai Uno, ma la puntata è saltata per colpa del Covid. Il rischio contagio è emerso dopo le prove generali, che si sono svolte giovedì, alle quali però Mara Venier non aveva preso parte. Il regista è finito in isolamento per un contatto diretto con un positivo e la diretta domenicale è stata annullata. A fare chiarezza sulla vicenda è stata la stessa conduttrice, che a Il Messaggero ha spiegato: " Il regista della nostra trasmissione ha scoperto di avere avuto un contatto con delle persone positive. E così, anche in assenza di sintomi particolari, ha dovuto responsabilmente mettersi in isolamento. Ha fatto un tampone ed era negativo. Smentisco che ci sia stato un positivo in studio. Nessun positivo, solo il regista in isolamento ".

La direzione di rete, nella persona di Stefano Coletta, ha scelto comunque di seguire la linea della prudenza e tutto lo staff è rimasto a casa in attesa dell'esito del nuovo tampone del regista. In un momento dove i contagi crescono, anche se le terapie intensive non soffrono dell'impennata, per Mara Venier occorre essere cauti in televisione come nella vita privata: " Io ho già fatto la terza dose e francamente mi farei senza storie anche la quarta, se fosse necessario. Dobbiamo impegnarci tutti, ancora di più ed essere doppiamente attenti: è un momento di grande incremento dei contagi ".