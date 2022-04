MasterChef, il concorrente nei guai per una pistola: condannato a 5 mesi

Cinque mesi di reclusione e 800 euro di multa con sospensione condizionale della pena. Questa è la condanna che il tribunale di Latina ha comminato a Gabriele Policarpo, soprannominato Polone, conosciuto al grande pubblico per essere stato uno dei protagonisti di MasterChef 11, talent culinario in onda su Sky Uno.

Lo chef, nato e cresciuto ad Anzio, è stato condannato per violazione della legge sulle armi per una vicenda che risale a cinque anni fa, quando ancora non aveva ottenuto la popolarità televisiva. Oltre alla passione per la cucina, Polone non ha mai nascosto di apprezzare e praticare il softair, un gioco basato sulla simulazione di azioni militari. Cinque anni fa, mentre stava rientrando da una guerra simulata a Roma, Gabriele Policarpo è stato fermato dai carabinieri ad Aprilia, in frazione La Cogna. Come riporta il Messaggero, Polone indossava gli abiti militari e con sé aveva ancora l'attrezzatura, compresa una pistola da softair priva di tappo rosso.

Trattandosi della replica di una vera arma da fuoco leggera - seppure per attività ludiche - per la legge è considerato uno strumento dotato di potenzialità lesiva. Per questo gli investigatori l'hanno ritenuta pericolosa e Polone è stato indagato, finendo poi a processo. Gabriele Policarpo, che di professione fa l'addetto alla sicurezza ma aspira a lavorare nella ristorazione, è stato così condannato dal tribunale di Latina a cinque mesi di reclusione (uno in più di quanto chiesto dal pm) e 800 euro di multa con sospensione condizionale della pena.

Prima di entrare nel palazzo di Giustizia per conoscere l'esito del processo a suo carico, Polone è stato avvicinato dai fan incuriosi della sua presenza a Latina e ha scambiato alcune battute con loro, facendosi qualche selfie. L'aspirante chef è infatti molto ricercato dopo l'eliminazione dal talent guidato da Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli. Pur essendo uscito nel corso dell'ottava puntata del reality, Gabriele Policarpo ha saputo attirare l'attenzione e la simpatia dei telespettatori. Per questo ora è molto ricercato per sponsorizzazioni ed eventi sui social e nei locali laziali. Dopo il verdetto, il concorrente di MasterChef non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sentenza e si è allontanato velocemente dal tribunale insieme ai suoi legali.