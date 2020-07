Mauro Coruzzi "Platinette", foto choc nel letto

Nel bene o nel male, purché se ne parli. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha deciso di sfidare il web mostrando una foto di un anno fa, quando ancora pesava oltre cento chilogrammi. La dieta lo ha reso un'altra persona ma quell'immagine - forte e significativa - a più di un anno di distanza è stata in grado di creare una vera e propria frattura tra il popolo del web. " Coraggioso", "Sei una forza", "Disgustoso", "Un po' di decenza ", migliaia i commenti ricevuti in poche ore sotto il suo ultimo post.

Quella di mostrarsi senza filtri con i propri difetti sembra essere la tendenza del momento tra i personaggi famosi. Ad aprire la strada al senza trucchi e senza inganni è stata Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che pochi giorni fa è apparsa sui social mostrando fiera l'acne sul proprio volto. Dopo di lei altre showgirl hanno preso coraggio, pubblicando sul web scatti senza filtri. Giulia De Lellis, Laura Cremaschi e Nicoletta Larini hanno mostrato pubblicamente i loro difetti per sfatare il mito della perfezione social.