Da Platinette a Noemi e Rinaldi: così la quarantena ha trasformato (fisicamente) i vip

La recente quarantena ha messo tutti davanti ai propri limiti. Chiusi tra le mura domestiche persone comuni e volti noti si sono ritrovati sulla stessa barca, costretti a fare i conti con lo scorrere lento del tempo e con la paura per l'emergenza sanitaria in atto. Alcuni, però, hanno deciso di sfruttare questo lungo isolamento sociale per migliorarsi e compiere una vera e propria trasformazione fisica. Una drastica perdita di peso che ha visto cambiare il volto e le sembianze di personaggi come Platinette, Nadia Rinaldi, Noemi e la cantante inglese Adele.

La trasformazione più eclatante è quella compiuta da Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Dall'inizio del suo percorso alimentare, come lo ha definito lui, l'opinionista di Italia Sì ha svelato di aver perso oltre 60 chilogrammi in un anno. Diverse volte Platinette aveva provato a perdere peso, sottoponendosi addirittura a un intervento per l'inserimento del palloncino gastrico. Un tentativo che però non era riuscito a risolvere il suo problema di sovrappeso. Oggi, però, con il dimezzamento del suo peso, Mauro Coruzzi ha cambiato decisamente aspetto e nelle scorse ore, sui social network, ha scherzato sulla cosa con i suoi fan, mostrando gli enormi indumenti che fino a pochi mesi fa indossava.

Anche la cantane nostrana Noemi ha deciso di sfruttare il lockdown per dare un taglio al passato e alla linea. I suoi follower social, abituati a vederla con le sue forme rotonde sin dagli esordi a X Factor, hanno faticato non poco a riconoscerla nelle ultime fotografie postate sul suo profilo Instagram. Fisico longilineo, volto asciutto e raggiante, Noemi ha perso almeno venti chilogrammi, ma non certo la sua voce potente e graffiante. Tutto merito di una corretta alimentazione ma non solo. Proprio sui social la cantante dai capelli rossi, infatti, ha svelato il segreto della sua forma perfetta: il tabata. Una particolare allenamento cardiovascolare anaerobico e intensivo in grado di rimodellare il corpo in pochi mesi.

Prima di lei un'altra cantante dalla voce intensa e profonda aveva deciso di cambiare rotta, l'inglese Adele, che dopo aver abbandonato per un po' la scena musicale è tornata a mostrarsi con un fisico esile, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Per lei trenta chilogrammi in meno grazie alla dieta Sirt, un regime alimentare che si basa sui grassi buoni e le proteine che sembra aver convinto anche Russell Crowe.

È stata invece una scelta dettata dalla salute quella di Nadia Rinaldi, icona della televisione degli anni '80 e '90. L'attrice e showgirl, famosa per la sua ironia e la forma decisamente robusta, ha perso addirittura 80 chili per il bene dei suoi figli. L'obesità stava, infatti, minando la sua salute e il suo futuro. Il lockdown ha offerto uno spunto per rimettersi in forma anche ad altri volti noti dello spettacolo. Tra tutte l'attrice Laura Chiatti e alla showgirl Samantha De Grenet, che hanno ridotto di una decina di chili il loro già esile fisico. Proprio per questo entrambe sono state duramente attaccate sui social, ree di essere troppo magre.