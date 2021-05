Resistenza e ingiurie contro la polizia: Morgan denunciato

Periodo nero per Morgan che, dopo la prima udienza del 26 maggio nel processo che lo vede imputato per stalking ai danni di una musicista, è stato anche denunciato per presunta resistenza a pubblico ufficiale e ingiurie all'indirizzo degli agenti.

Nelle scorse ore, come riporta il Corriere della Sera, l'autorità giudiziaria competente ha notificato a Morgan un atto di citazione a giudizio per fatti risalenti al 2019. Nel giorno in cui Marco Castoldi è stato sfrattato dalla sua casa di via Adamello a Monza (nel giugno del 2019), l'artista ha provato a opporsi fisicamente e verbalmente all'esecuzione forzata, il tutto ripreso dalle telecamere e dai giornalisti presenti sul posto. Oggi, a distanza di due anni, il cantautore è stato denunciato dalla polizia per presunta resistenza a pubblico ufficiale con offese verso gli agenti.

I nuovi guai giudiziari vedranno finire Marco Castoldi davanti al giudice nei mesi estivi. Lo stesso periodo in cui l'artista dovrà tornare in tribunale per ilche lo vede accusato di diffamazione e stalking nei confronti della sua ex compagna, Angelica S. , che nel 2020 lo ha denunciato. La prima udienza si è svolta mercoledì scorso, ma il tribunale ha aggiornato il processo al prossimo luglio per decidere sull'istanza di competenza territoriale avanzata dai legali di Morgan. Nel processo il cantautore è accusato di aver perseguitato la ex fidanzata, 32 anni, cantante anche lei, con telefonate nel cuore della notte, messaggi di offese e minacce anche verso la madre di lei.