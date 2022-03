"Vicino a Trussardi c'è l'amica Ferragni...". Ma la realtà è un'altra

Michelle e Tomaso voltano pagina. Dopo l'annuncio della separazione e gli annessi pettegolezzi di flirt e ritorni di fiamma, sembra che i due siano pronti a ricominciare. La Hunziker al fianco dell'ex gieffino e chirurgo Giovanni Angiolini. Trussardi invece pare che voglia tenere a distanza l'amore, ma non l'amicizia che sembra essere forte con Chiara Ferragni.

Mentre la rivista tedesca Bunte ha paparazzato Michelle Hunziker mentre bacia Giovanni Angiolini in Sardegna, Oggi ha lanciato la bomba su Tomaso Trussardi. " Sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato ", scrive Alberto Dandolo sulla rivista. A quanto pare, Trussardi trascorrerebbe molto tempo a Milano - pur abitando a Bergamo - per stare vicino alle due figlie e all'ex moglie, garantendo così una clima familiare disteso.

Il sito Dagospia, però, ha rincarato la dose di gossip e - riportando la notizia della sintonia tra Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni - ha insinuato qualche dubbio sul rapporto di amicizia, che lega l'influencer all'erede della maison Trussardi. " C'è crisi tra i Ferragnez?" , titola il portale di Roberto D'Agostino. L'indiscrezione sembrava essere alimentata dalla strana assenza del rapper dai social network. Interrotta poco ore fa e non per notizie positive.

Contrariamente a quanto avviene di solito, Fedez non pubblicava post su Instagram da oltre una settimana e le sue Storie si erano drasticamente ridotte. Secondo qualcuno si sarebbe trattato di un escamotage in vista di un imminente annuncio di un terzo figlio. Come ha fatto notare l'opinionista televisiva Deianira Marzano sulla sua pagina, il rapper latita sul web ma Chiara Ferragni ha condiviso una serie di immagini della famiglia con tre cuoricini. In realtà Fedez è sparito dai social per motivi di salute. Nessuna crisi insomma, ma un momento di pausa dovuta alla scoperta di un serio problema di salute per il quale il cantante dovrà curarsi. E quella con Trussardi? Semplice amicizia.