"Mi tormenta, mi sveglia alle 6 per farlo". La confessione del marito di Mara Venier

C'è una cosa alla quale Mara Venier proprio non riesce a rinunciare. A svelarla a sorpresa durante un'intervista a Nuovo Settimanale è il marito Nicola Carraro. La mania della popolare conduttrice? Fare le pulizie preferibilmente di prima mattina, ancor meglio se poco dopo l'alba.

A guardar bene il profilo Instagram di Nicola Carraro la confessione fatta sulla moglie non è proprio uno scoop. Più volte infatti il produttore cinematografico ha immortalato Mara Venier alle prese con le pulizie di casa. Faccende domestiche che la presentatrice veneziana sembra amare particolarmente, quasi a diventare un'ossessione. E allora ecco arrivare la confessione del compagno, il produttore con il quale è sposata da oltre quattordici anni: " Mara mi tormenta con le pulizie di casa. Mi sveglia alle 6 per farlo. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo ".

Armata di scopa e battipanni più volte Mara Venier si è fatta immortalare in divertenti video social diventati poi virali. Artefice dei filmati lo stesso Carraro che, nel corso degli ultimi mesi, ha ripreso più volte con il cellulare la conduttrice intenta a pulire la splendida terrazza dell'appartamento romano dove abitano da anni. Le scene, girate poco dopo la fine della quarantena, hanno attirato l'ironia del popolo social, ma anche i commenti ironici di alcuni volti noti della televisione come Caterina Balivo.