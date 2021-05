Andrea Zenga minacciato di morte

L'ondata di odio social non risparmia nessuno e vede bersaglio preferito degli hater i personaggi famosi. L'ultimo in ordine di tempo ad essere finito nel mirino degli odiatori è Andrea Zenga, figlio del campione Walter Zenga. L'ex gieffino ha denunciato di aver ricevuto auguri di morte sui social network e di aver denunciato l'autore dello scioccante messaggio.

Andrea Zenga non è il primo, e purtroppo neppure l'ultimo, dei vip ad essere oggetto di attenzioni morbose da parte di utenti del web. Prima di lui era stata Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, ad essere minacciata di morte attraverso i suoi canali social. Poi era toccato a Matilde Brandi, vittima delle intimidazioni insieme alle sue due figlie.

Rosy quando muore Zenga facciamo una grande festa ci stai? Spero che muoia presto

Io faccio una festa quando verifichiamo questi profili fake in modo che ognuno si prenda le responsabilità di quello che scrive

Il profilo è stato rintracciato e denunciato. Nel frattempo una toccatina me la sono data. Dopo l'augurio di morte, però, vorrei approfondire questo discorso con una diretta

Come già avevano fatto le due showgirl, Andrea Zenga ha scelto le storie del suo profiloper denunciare quando accadutogli e nel farlo ha pubblicato uno screenshot del messaggio di augurio di morte ricevuto: "". Una frase choc, scritta sotto un post, che Zenga ha commentato: "". L'ex gieffino non si è però fermato allavirtuale, ma si è rivolto alle autorità. In un video condiviso sempre nelle storie Zenga ha infatti spiegato: "".