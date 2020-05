Il mistero dei templari, in arrivo la nuova serie tv

Sono passati ben 13 anni dall’ultimo film de Il mistero dei templari e le notizie che all’inizio erano solo rumors ora diventano realtà con due nuovi progetti che rilanceranno il franchise.

Il mistero dei templari, le novità sul film

Alcune settimane fa è circolata la voce di un nuovo sequel della storia de Il mistero dei templari. I due film fino ad ora usciti ruotano attorno alla figura di Ben Gates, archeologo crittografo ultimo erede di un’illustre famiglia le cui vicende sono intrecciate con grandi avvenimenti della storia e con cui, visto la sua professione, si ritrova spesso a dover fare i conti. Complotti e segreti nascosti tra le pagine della storia, ma anche sotto gli occhi di tutti, sono stati gli elementi vincenti di questo film che nel 2007 ha avuto anche un sequel.

Come per Pirati dei Caraibi, un altro franchise molto noto e sempre targato Disney, anche ne Il mistero dei templari (titolo originale National Treasure) star di prim’ordine hanno fatto parte del cast: da Nicolas Cage nel ruolo di Ben Gates, a Christopher Plummer, Jon Voight ed Helen Mirren, rispettivamente nonno, padre e madre del protagonista. Tutto questo è stato premiato dagli incassi del box office: 347,5 milioni per il primo film e 457,4 milioni per il secondo.

Nonostante questi indicatori positivi la saga è stata fermata per poi essere riportata in vita proprio in questi mesi con grande gioia per i fan. Jerry Bruckheimer, già produttore dei precedenti capitoli nonché di altri blockbuster come Bad Boys e Pirati dei Caraibi, ha confermato che non solo il nuovo film si farà e che una sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura, ma che il cast originario tornerà. Quindi nessun reboot ma un vero e proprio sequel con Nicolas Cage nuovamente protagonista.

La serie tv è confermata

Il produttore Jerry Bruckheimer non si è limitato a rassicurare circa la presenza dei beniamini della saga nel prossimo film, ha anche annunciato l’arrivo di una serie tv che andrà ad espandere l’universo de Il mistero dei templari. Da alcuni mesi la piattaforma streaming di Disney è pienamente operativa, al suo interno ci sono i grandi classici, cinematografici e seriali, insieme ai Simpsons, Star Wars e alla Marvel ed ora, nel suo sterminato catalogo, ospiterà anche lo spin-off delle avventure di Ben Gates.

Il progetto vedrà protagonisti gli stessi personaggi del cinema ma in un’età diversa e quindi con altri attori, sarà uno spin-off giovanile ma con le stesse caratteristiche che hanno reso così interessante Il mistero dei templari. L’uscita della serie tv dovrebbe avvenire in concomitanza del film, sfruttando al massimo la notorietà della saga. La serie inoltre avrebbe già l’episodio pilota scritto e i successivi in fase di elaborazione. Insomma, il franchise de Il mistero dei templari è tornato in vita e sembra che nel prossimo futuro lo vedremo sempre di più sui nostri schermi.