"Nostro padre è morto davanti a noi": la rivelazione choc delle Donatella

Si sono svolti nelle scorse ore i funerali del papà di Silvia e Giulia Provvedi, deceduto pochi giorni fa. Le due influencer, note come Le Donatella, hanno voluto salutare il padre anche pubblicamente, attraverso il loro profilo Instagram, con un messaggio di ringraziamento ai follower per l'affetto dimostrato alla loro famiglia in un momento così doloroso.

Nelle storie della loro pagina social, Silvia e Giulia hanno così rivelato la causa del decesso del padre, che da tempo combatteva la sua personale battaglia contro un tumore. " Oggi abbiamo salutato per l'ultima volta nostro padre. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre era malato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto per quello ".

A stroncare l'uomo è stato un fatale arresto cardiaco mentre stava parlando al cellulare proprio con loro. " E' morto per un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma ". Un dolore improvviso che va a aggiungersi a quello che la famiglia stava vivendo da tempo, cioè sin da quando all'uomo era stato diagnosticato il tumore. Le Donatella hanno ringraziato i medici e i sanitari dell'istituto oncologico IEO, che fino a oggi si erano presi cura del padre e lo avevano seguito nella sua lotta contro il tumore.