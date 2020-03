Morto il Principe Filippo? Spopola la fake news con un fondo di verità

Sono minuti concitati quelli che stanno vivendo i giornalisti di tutto il mondo alla rincorsa della notizia che sta circolando sulla morte del Principe Filippo. Dopo il comunicato ufficiale di Buckingham Palace sul Principe Carlo risultato positivo al coronavirus e messo in quarantena, ora le cose per la casa reale si complicano ed è giallo a Buckingham Palace. Le prime notizie della scomparsa del Principe Filippo, risalgono al 19 di marzo dove tra i tabloid inglesi ci fu un rincorrersi di notizie sul presunto decesso del principe consorte all’età di 98 anni. Ma già il 21 di marzo arriva la smentita da parte di Buckingham Palace che conferma che il principe: “still alive” ovvero è ancora vivo.

Le notizie erano nate, e si erano moltiplicate alla velocità della luce sopratutto a causa del diffondersi del coronavirus in Inghilterra vista l’età a rischio sia di Filippo che della Regina. Quest’ultima, soprattutto dopo la notizia della positività del principe Carlo, è tenuta in strettissima osservazione e in isolamento a Balmoral, avendo incontrato per l’ultima volta il figlio il 12 marzo. In quell’occasione però, è stato ben specificato da fonti interne di palazzo che Filippo non era presente all’incontro.

Tornando all’indiscrezione che sta circolando circa la morte del principe Filippo, nasce anche dal fatto che la regina sta preparando un discorso alla nazione, e l’ultima colta che successe fu quando morì sua madre nel 2010. Ma cosa impedirebbe, nel caso fosse vero di dover nascondere la verità sulla morte di un uomo, seppur principe, di 98 anni?

Sembra che la Regina stia mantenendo il più stretto riserbo proprio a causa dell’emergenza Covid-19 che impedirebbe di celebrare qualsiasi funerale anche in Inghilterra. Già da tempo erano state date disposizioni sulle esequie che in questo momento di emergenza non potrebbero essere eseguite, per questo secondo la BBC la regina si starebbe apprestando a dare una comunicazione straordinaria ai suoi sudditi per dare almeno al momento la notizia del decesso. Ovviamente è molto probabile che si tratti di una fake news, cosa che di sicuro verrà chiarita nei prossimi giorni, ma una cosa è certa, al momento il coronavirus è comunque entrato a Buckingham Palace.