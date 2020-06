"Il motivo della crisi è un altro". Ora Belen parla di Stefano De Martino

Sono passate due settimane da quando sono cominciati a circolare i rumors sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quella che sembrava solo un'indiscrezione, con il passare dei giorni si è trasformata in un vero e proprio caso. Lui è volato a Napoli, lei ha affidato ai social network un messaggio carico di rabbia e tristezza, ma sui motivi della loro rottura aleggia ancora il mistero. Alcune risposte, che la showgirl argentina ha dato nelle scorse ore ad alcuni follower sul suo profilo Instagram, stanno facendo però sempre più chiarezza.

Dopo la pubblicazione del servizio sul settimanale Chi - che immortalava Belen insieme al suo ex fidanzato, Andrea Iannone, in un locale milanese - la showgirl argentina aveva scelto Instagram per parlare apertamente delle voci di crisi con Stefano. Un video messaggio intenso, dove Belen ammetteva di vivere un momento doloroso e difficile, ma di non essersi affatto riavvicinata al campione di motociclismo. Il ritratto che ne è uscito è di una Belen ferita ma pronta a reagire, forte dell'amore per il figlio Santiago e dell'affetto di amici e familiari, che le stanno facendo scudo attorno in questi giorni difficili. Sempre più lontana da De Martino, però.

Tra presunti tradimenti, visioni familiari contrastanti e litigi, negli ultimi giorni si è detto di tutto sui motivi della loro crisi ma a fare maggiore chiarezza, oggi, è la stessa Belen Rodriguez. Lo ha fatto rispondendo al commento di una fan che, su Instagram, le ha scritto: " Penso che ciò che si dice non sia vero (il tradimento, ndr)...il motivo della crisi è sicuramente un altro..il vostro è un romanzo. Speriamo che si risolva" . Parole che hanno trovato il consenso della bella argentina che, dopo aver messo un like al commento, ha replicato decisa: " Ecco brava ". A pubblicare il commento chiarificatore è stata l'influencer Deianira Marzano nelle sue storie Instagram, per avvalorare il suo pensiero che non sia stato un tradimento a mettere la parola fine al matrimonio tra Belen e Stefano.