Totti beccato (di nuovo) con Noemi: "Hanno passato la notte insieme"

Ha cercato di mantenere le distanze dalla nuova compagna per giorni, ma alla fine Francesco Totti ha ceduto alla tentazione e i paparazzi - che lo seguono da settimane - lo hanno beccato. Il Pupone si è concesso una notte insieme alla sua Noemi nella villa, che la 35enne ha affittato a San Felice Circeo. Le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi non lasciano dubbi sull'incontro segreto avvenuto tra il calciatore e la Bocchi nella tarda serata del 19 agosto.

" Non ha resistito alla tentazione. Scende dalla macchina di un amico (sono le 22.30) e a testa bassa entra nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi ", scrive la rivista, pubblicando gli scatti che immortalano Francesco Totti fuori dal complesso turistico al Circeo, dal quale è uscito solo dopo le due di notte. Così, per la terza volta in due mesi, i paparazzi di Chi hanno inchiodato l'ex calciatore, che non riesce a mantenere le distanze dalla sua nuova fiamma nonostante gli interessi legali glielo suggeriscano. " Totti ha provato a starsene tranquillo a Sabaudia, in attesa di chiudere legalmente la storia con Ilary. A quel punto sarebbe stato libero di vedere Noemi senza nascondersi ", riferisce il settimanale, ma la Blasi rimanda l'incontro e i tempi della separazione si sono allungati a dismisura e l'ex capitano della Roma non ha resistito.