La Marcuzzi dà consigli a Temptation ma non convince: "Non sei credibile con tre mariti"

Alessia Marcuzzi è finita di nuovo nel mirino della rete. La sua conduzione di Temptation Island non convince e qualcuno la spara grossa. Gli ascolti premiano il programma di Canale 5 ma il popolo del web, si sa, è spesso ingrato e così la conduttrice è finita sotto la forca della critica. A mettere in discussione il suo ruolo di "guida" delle coppie nel loro viaggio nei sentimenti sono stati alcuni internauti, che fino ad ora non hanno reputato credibile la sua conduzione, soprattutto per i trascorsi burrascosi nella sua vita privata.

Il programma gode di popolarità, macina ascolti e fa parlare non solo per i presunti tradimenti tra fidanzati e fidanzate. La stessa Alessia Marcuzzi è finita al centro di una brutta polemica per colpa di un commento scritto sotto il suo ultimo post Instagram. La conduttrice ha pubblicato sulla sua pagina personale uno scatto dalla Sardegna poco prima della messa in onda della seconda puntata di Temptation Island. Ma a saltare agli occhi è stato il giudizio negativo espresso da un follower, al quale Alessia Marcuzzi non ha potuto non rispondere.