Leone chiama 'papà' altro uomo: l'ultima gag del baby influencer

La vera star dei social in casa Ferragnez è decisamente Leone: il figlio di Chiara Ferragni e il rapper Federico Lucia, in arte Fedez, a soli due anni ha già conquistato i follower dei suoi genitori, regalando quotidianamente agli utenti dei momenti di pura ilarità. Quest’oggi si è decisamente superato, come mostra un video pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram.

Nel post si vede il cantante che aspetta una dimostrazione d’affetto da parte del figlio, che però sembra non arrivare mai. " Ti amo ", dice il piccolo Leone, guardando il rapper. Ma dopo un momento di suspense, si volta verso la Ferragni e aggiunge la parola " mamma ", deludendo le aspettative di Fedez. La gag si ripete subito dopo. Il bambino, questa volta, esclama " Ti amo, papà ", ma indica un altro uomo: Franco Lucia, il padre del rapper e quindi nonno di Leone, che sta passando la quarantena con la famiglia del figlio. " Può sempre andare peggio ", ha scritto Fedez sotto al post, sebbene sia chiaramente uno scherzo, a cui il bambino ha partecipato con piacere, sapendo di essere filmato.

Il piccolo Leone Lucia è cresciuto con i social, e sembra aver preso "dimestichezza" con il mezzo. Solo poche ore fa, ha rubato il cellulare della mamma, filmandosi da solo mentre ballava una delle sue canzoncine preferite. Anche lui, come Chiara Ferragni, segue la moda del momento e si diverte molto a fare i video su Tik Tok con la sua famiglia. Del parere opposto, Fedez, che ha cercato più volte di dissuadere sua moglie, ma che puntualmente si è trovato coinvolto.

" Per me che ho sempre condiviso tutto, sarebbe stato impensabile non farlo con Leone, la persona che più dà gioia alla mia vita" , ha spiegato Chiara Ferragni al Corriere della Sera, poco dopo la nascita di suo figlio, motivando così la scelta di mostrarlo sui social fin dal primo giorno di vita. Una decisione condivisa anche da Fedez, ma non dai follower da sempre molto critici.

Eppure non sono gli unici. Sull’argomento "social e figli" il mondo dello spettacolo è decisamente spaccato a metà. Molte influencer, come Beatrice Valli o Rosa Perrotta, hanno sempre mostrato i volti dei loro bimbi. Al contrario, Costanza Caracciolo, Elena Santarelli o anche le super dive Jennifer Garner ed Eva Mendes preferiscono proteggere la privacy dei loro piccoli, almeno fino a quando non saranno in grado di decidere da soli se comparire sul web o meno.

Unico nel suo genere è, invece, il caso di Gwyneth Paltrow, bacchettata dalla figlia proprio per aver condiviso foto senza il suo consenso. Chissà cosa penserà Leone, il bambino più social del web, una volta diventato adolescente. Per ora, sembra essere a suo agio e tutto fa pensare che presto potrà "rubare" il lavoro di influencer alla mamma Chiara Ferragni.