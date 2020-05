Offese choc a Silvia Provvedi: "Dovete solo vergognarvi, sono incinta"

Tra un mese circa Silvia Provvedi diventerà mamma, intanto vive le ultime settimane di gravidanza costretta a difendersi dagli attacchi social dei soliti hater. La cantante, che fino a ora non si era mai esposta pubblicamente, sopportando come molti altri volti noti insulti e offese gratuite ricevute sul web, oggi ha sbottato. Dopo l'ennesimo commento choc ricevuto sotto un suo post Instagram, Silvia Provvedi ha deciso di mettere alla pubblica gogna gli haters, rivolgendo loro parole di sdegno: " Che la vergogna vi aiuti a curare le vostre malsane patologie ".

Da quando ha svelato di essere in dolce attesa, Silvia Provvedi ha scelto di condividere questo particolare momento della sua vita sui social network, pubblicando video e foto della sua gravidanza. Una condivisione che sembra piacere ai suoi fan e follower. Basti pensare che l'ultimo video dell'ecografia prenatale - pubblicato sulla sua pagina personale - ha superato in pochi giorni il milione di visualizzazioni. Il suo stato, però, non l'ha messa al riparo da critiche e offese di cui è stata oggetto spesso in passato, soprattutto durante la controversa relazione con il re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Nel corso degli anni sia lei sia la gemella Giulia, che formano il duo artistico le Donatella, sono state spesso bersaglio di insulti e messaggi offensivi a mezzo social. Se fino ad adesso entrambe non si erano mai esposte per replicare, salvo in qualche rara occasione, oggi Silvia ha deciso di mettere la parola fine a questa assurda "moda".