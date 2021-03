Operazione agli occhi? Akash Kumar si smaschera ​da solo e pubblica la foto di un'altra persona

Quando la pezza è peggio del buco meglio rassegnarsi. Ma Akash Kumar non sembra volerlo fare. Così l'ennesimo tentativo del modello di difendersi dagli attacchi per la presunta operazione agli occhi è finito nel peggiore dei modi. Smascherato dai suoi stessi follower per aver cercato di far passare una foto, presa dal web, come sua pur di dimostrare che i suoi occhi di ghiaccio sono frutto della genetica e non della chirurgia.

Dopo l'abbandono dell'Isola dei Famosi, l'ex naufrago è tornato a far parlare di sé e questa volta non per le sue numerose identità né tanto meno per la querelle con Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Centro della nuova polemica è (ancora una volta) la presunta operazione a cui si sarebbe sottoposto per schiarire gli occhi. Questa volta, però, ad innescare la discussione è stato lui stesso. Nelle scorse ore Akash Kumar ha condiviso sul suo profilo Instagram la fotografia di un bambino indiano con gli occhi celesti insieme ad una donna. Una foto (cancellata dopo alcune ore) apparentemente del suo passato, visto che nella descrizione dell'immagine lui parla di sua zia: " Prima di giudicare, informatevi ..... invidia.... ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza.... sarai sempre nel mio cuore ".

Geneticamente il colore degli occhi di un bambino è determinato dalla razza, in questo caso mio figlio è birazziale, motivo per cui ha gli occhi azzurri. Mio figlio ha 15 anni ora i suoi occhi sono di un nero bluastro. Il colore degli occhi cambia man mano che cresci. Ma il punto principale è che non importa se sei indiano o birazziale, tutto nasce dalla genetica"

A guardar bene l'immagine il piccolo dagli occhi di ghiaccio sembra proprio Akash Kumar. Ma in realtà la foto non appartiene al passato del modello. Lo scatto è stato condiviso oltre un anno fa sul web da una donna di nome Viji Ramanathan di origini indiane. Su Facebook la donna ha pubblicato la foto del figlio, Joseph, raccontando il perché dei suoi occhi azzurri pur essendo di origini indo-nigeriane: ". Akash Kumar avrebbe così utilizzato la foto di un'altra persona per giustificare il colore dei suoi occhi e mettere fine alla polemica sull'operazione chirurgica a cui si sarebbe sottoposto.