Ora Pago è pronto a pubblicare il suo primo libro

Nel futuro di Pago ci sarebbe un libro. A svelarlo è il settimanale "Chi", che nel nuovo numero in edicola, ha annunciato la prossima uscita dell’autobiografia del cantautore sardo. L’opera avrebbe già un titolo e il contenuto è stato anticipato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. Chi si aspettava, dunque, nuova musica e un nuovo album del cantante dovrà dunque aspettare.

Dopo anni di lontananza dalla scena pubblica Pacifico Settembre ha ottenuto una seconda ondata di popolarità grazie alla partecipazione al reality dei sentimenti "Temptation Island". In quell’occasione il cantautore di origini sarde ha vissuto un’esperienza al limite, costatagli la rottura con la fidanzata Serena Enardu, ma a livello mediatico l’ha riportato sotto i riflettori. Proprio il grande interesse del pubblico verso di lui ha fatto sì che Alfonso Signorini lo volesse fortemente nel cast del suo Grande Fratello Vip. Nel reality Pago ha saputo conquistare i telespettatori nonostante l’eliminazione precoce dal programma dovuta, anche, all'ingresso nel gioco della sua ex.

La musica rappresenta la sua vita professionale ma sembra che nel suo imminente futuro ci sia ben altro: un libro. Come riporta la rivista "Chi": " Dopo il GF Vip, che ha fatto ritrovare a Pacifico l’armonia con Serena Enardu, il cantante ha scritto il suo primo libro "Vagabondo d’amore", in cui svela la sua storia di vita, a oggi tenuta nascosta, e spiega agli uomini come si può ritrovare l’amore anche quando, come era per lui, tutto sembrava perduto ". Si tratterebbe, dunque, di un romanzo autobiografico per ripercorrere la sua travagliata storia personale ma anche il recente passato. Nell'opera letteraria inedita potrebbero esserci riferimenti anche ai suoi amori, quello per Miriana Trevisan (dal quale è nato il figlio Nicola) e quello più recente - e tormentato - con l’ex tronista di "Uomini e Donne" Serena Enardu.

In attesa di conoscere maggiori dettagli sul suo primo libro, Pago si gode il rapporto con il figlio a Roma. Il cantautore, infatti, ha lasciato la Sardegna alla vigilia di Pasqua per volare nella capitale e trascorrere qualche giorno insieme al piccolo Nicola. Il suo improvviso viaggio non ha colto di sorpresa fan e follower, che sui social hanno seguito i suoi spostamenti (documentati con foto e video). La sua trasferta è però finita al centro delle polemiche social per la presunta violazione della quarantena.