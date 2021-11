Ornella Vanoni dà forfait a Le Iene. Fan preoccupati

I fan di Ornella Vanoni stanno vivendo ore di apprensione per le sue condizioni di salute. La cantante, che ha compiuto 87 anni lo scorso 22 settembre, sta male e ha dovuto rinunciare alla conduzione dell'ultima puntata de Le Iene. Un forfait, dato all'ultimo minuto, che ha destato molta preoccupazione tra i suoi sostenitori.

Dopo Elodie, Madame ed Elisabetta Canalis toccava a Ornella Vanoni vestire i panni della conduttrice per una sera al fianco di Nicola Savino nella popolare trasmissione di Italia Uno. La cantante era attesa alla guida dell'ultima puntata de Le Iene, ma negli studi di Cologno Monzese non è mai arrivata, perché colpita da una brutta influenza. A dare la notizia è stata la produzione del programma di Italia Uno con una nota ufficiale diramata a poche ore dalla messa in onda della trasmissione.

A prendere il suo posto, in extremis, è stata Elena Santarelli, che avrebbe dovuto esordire alla conduzione al fianco di Savino il prossimo 23 novembre. La sua partecipazione è stata però anticipata per sopperire all'improvvisa assenza di Ornella Vanoni, costretta a casa per cause di forza maggiore. " La showgirl prende il posto della cantante - spiega la produzione del programma in una nota ufficiale diramata poche ore prima della diretta - c he in questo momento si vede costretta a rimandare la sua partecipazione nella trasmissione per via di un forte stato influenzale ". Le notizie sulle sue attuali condizioni sono scarse. Dallo staff della cantante non sono ancora arrivate rassicurazioni né informazioni certe sulle sue condizioni e la preoccupazione tra i fan dell'artista cresce di ora in ora.

L'improvvisa malattia ha costretto allo stop forzato Ornella Vanoni, che si stava preparando al lancio del suo nuovo album "Unica Celebration - Limited Edition 2022", in programma per il prossimo 26 novembre. Da settimane l'artista stava promuovendo il suo disco - nel quale è racchiuso anche il docufilm "Essere Ornella" - con ospitate e appuntamenti, che sono stati inevitabilmente rimandati. Sui canali social della Vanoni al momento non ci sono notizie sulle sue condizioni di salute e questo di fatto sta aumentando la preoccupazione dei fan, che intanto hanno preso d'assalto i suoi profili Facebook e Instagram, sostenendola virtualmente in questo momento e inviandole messaggi di affetto.