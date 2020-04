Ornella Vanoni sulla quarantena: "Se mollano un filino mi sbatto al mare e casomai affogo"

Alla soglia degli 86 anni Ornella Vanoni non ci pensa proprio a star rinchiusa in casa fino a fine anno. La proposta, lanciata da Ursula von der Layen, la presidente della commissione europea, di lasciare in quarantena gli over 65 non è piaciuta affatto alla cantante italiana. In un’intervista rilasciata al quotidiano "Il Giorno" la cantante lombarda ha bocciato l’idea della von der Layen, proponendo la sua personale versione di isolamento.

Dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, Ornella Vanoni ha lanciato più volte appelli sui social per invitare gli italiani a rimanere in casa per rallentare la diffusione del virus. Durante questo lungo isolamento, però, la cantante non ha mai perso la sua proverbiale vena ironica. In piena pandemia, il post dove sfidava il Covid-19 con un emblematico: " Corona tu non mi avrai!" , fece il giro del web. Oggi, a distanza di settimane, la sua verve è rimasta immutata e all’idea della presidente della Commissione Europea - di dover rimanere in casa altri mesi perché 85enne e quindi ad alto rischio – ha risposto per le rime: " Stare in casa fino a fine anno? Non ci penso proprio. Anzi, appena mollano un filino mi sbatto al mare e casomai affogo ".

Una risposta chiara e diretta all’indirizzo di Ursula von der Leyen. Ornella Vanoni, classe 1934, avrà anche una certa età ma lo spirito è ancora alto e irriverente. " Non scherziamo, io mi suicido – ha proseguito la cantante - non ho più l'età per uscire, ma con la mascherina vado a fare la spesa. Poi la sera con gli amici si parla solo di quello: cosa hai fatto? Cosa hai mangiato? Cosa hai cucinato? ".