The others, l'ultima collaborazione tra Nicole Kidman e Tom Cruise

The Others, che va in onda questa sera alle 23.46 su Iris, è il film di Alejandro Amenábar liberamente tratto da Il giro di vite di Henry James, romanzo che ha ispirato anche la serie The hunting of Bly Manor.

The others, la trama

Grace Stewart (Nicole Kidman) è una donna che vive sull'isola di Jersey, in Inghilterra. La sua quotidianità è devastata dalla preoccupazione per le sorti del marito, partito volontario per la Seconda Guerra Mondiale e mai più tornato a casa. Come se non bastasse, la donna deve affrontare anche la malattia rara che ha colpito i figli Anne (Alakina Mann) e Nicholas (James Bentley), che impedisce loro di esporsi alla luce del sole e li costringe a vivere in una perpetua oscurità, con le finestre e le porte della grande magione che rimangono sempre chiuse. La routine di questa famiglia spezzata subisce una svolta quando vengono assunti tre nuovi domestici: Mrs. Mills (Fionnula Flanagan). Mr. Tuttle (Eric Sykes) e Lydia (Elaine Cassidy). L'arrivo dei tre sconosciuti porta anche al verificarsi di strani eventi all'interno della casa, mentre Anne comincia ad avere incubi su un bambino di nome Victor e una strega cattiva. Ben presto Grace capisce che forse lei e la sua famiglia non sono gli unici "inquilini" della vecchia dimora oscura.

La collaborazione tra Nicole Kidman e Tom Cruise

Al pari di film come Il sesto senso, The Others è una pellicola che gioca molto sull'effetto sorpresa e che riesce a spaventare lo spettatore soprattutto grazie alla costruzione di un senso di attesa costante, con le inquadrature che sono piene di un senso di pericolo nascosto ma tangibile. La pellicola di Alejandro Amenábar è stato un successo tanto di critica quanto di pubblico: e pensare che all'inizio della produzione il film rischiava di essere un prodotto molto diverso da quello che è poi arrivato in sala. Come viene raccontato dal sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, all'inizio Nicole Kidman non era così convinta ad accettare il ruolo e, anzi, pregò il regista e i fratelli Weinstein (che producevano il film) a cercare un'altra attrice per interpretare Grace. Questo perché Nicole Kidman veniva dalle riprese di Mouline Rouge!, il musical firmato da Baz Luhrmann (regista che arriva ora in sala con Elvis): l'attrice australiana non si sentiva pronta a calarsi in un ruolo che esplorava tanti lati oscuri dopo aver interpretato Satine nel musical.

La sua paura non era così infondata dal momento che, secondo IMDB, l'attrice fu costretta a lasciare il set durante le riprese perché interpretare la protagonista Grace era qualcosa che la portava ad avere dei veri e propri incubi. In un'intervista riportata sempre da IMDB, Nicole Kidman ha infatti spiegato: "A un certo punto non volevo più fare questo film perché sapevo di non poterci arrivare a livello emotivo." Tra le ragioni che che spinsero Nicole Kidman ad accettare la parte c'era la grande ammirazione del regista per lei: Alejandro Amenábar, infatti, voleva lavorare con lei dai tempi del film Da morire, del 1995. Soprattutto, però, a convincere del tutto Nicole Kidman ad accettare il ruolo in The Others fu la presenza del marito Tom Cruise tra i produttori. Una collaborazione che, tuttavia, non riuscì a salvare il matrimonio tra i due divi di Hollywood. Tom Cruise e Nicole Kidmand si erano conosciuti sul set di Giorni di tuono e si erano sposati nel 1990, appena sei mesi dopo l'uscita del film. L'unione di due divi tanto amati portò la stampa a interessarsi sempre alla loro relazione, anche grazie alle loro collaborazioni come Cuori ribelli e Eyes Wide Shut.