Stefania Orlando in crisi. Il marito le telefona in Casa: "È stanca e provata"

La crisi di nervi avuta da Stefania Orlando lunedì scorso, al termine della diretta del Grande Fratello Vip, ha lasciato strascichi. La showgirl non ha preso bene le pesanti dichiarazioni rilasciate fuori dalla Casa dal suo ex marito Andrea Roncato e, impossibilitata ad avere un confronto con lui, è scoppiata in una crisi di pianto incontenibile e ha minacciato di abbandonare il programma. A distanza di giorni il suo turbamento però non si è placato e gli psicologi del Grande Fratello, per aiutarla a superare la crisi, hanno deciso di farla parlare con il marito.

È stanca e provata ma ha promesso che ce la metterà tutta per arrivare alla fine: le ho solo chiesto di farlo col sorriso. A fine telefonata mi ha chiesto: 'Amore mi voti?'...come dobbiamo fare con la cretina!

A svelarlo è stato, il compagno di Stefania Orlando, che sui social ha raccontato del breve scambio di parole avvenuto nelle scorse ore con la gieffina. Attraverso il suo profilo Twitter, il musicista ha svelato di aver avuto una breve conversazione telefonica con Stefania e ha raccontato di una Orlando decisamente provata dalla permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. "ha scritto Gianlorenzi in un tweet rivolgendosi alle fan della moglie -".

La crisi di Stefania Orlando non è legata solo alle dichiarazioni del suo ex, l'attore Andrea Roncato, ma anche alla lunga permanenza nel reality. Per lei - come per i concorrenti entrati a settembre - si tratta infatti di oltre quattro mesi di isolamento a Cinecittà, lontano dai propri cari e dagli affetti quotidiani. Dopo aver minacciato di voler abbandonare il programma - dopo la diretta di lunedì scorso - Stefania si è confrontata con Tommaso Zorzi e ha ammesso di avere difficoltà a trovare stimoli per proseguire la sua avventura nella casa.

Per lei però sembra essersi già aperta una porta post Gf Vip. Secondo gli ultimi rumor, infatti, sia Stefania Orlando sia Tommaso Zorzi sarebbero stati scelti da Ilary Blasi come opinionisti dell'Isola dei Famosi, che dovrebbe prendere il via a marzo. Un'opportunità professionale importante per lei che, negli ultimi anni, era finita ai margini della televisione che tanto l'aveva corteggiata negli anni '90 e 2000.