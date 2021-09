Le parole choc di Angelina Jolie: "Il divorzio da Brad? Ho temuto per la sicurezza dei miei figli"

L'ultima intervista di Angelina Jolie a The Guardian è un pungo nello stomaco ai fan che ancora speravano in una riconciliazione con Brad Pitt. Al tabloid britannico l'attrice statunitense ha dato nuovi frammentari dettagli della separazione dall'ex marito. Un addio carico di paure, violenze e timori che l'hanno portata a confessare che il divorzio è stata una questione "di diritti umani".

L'occasione per tornare a parlare del fallimento del suo matrimonio con Brad Pitt è stata l'intervista rilasciata al quotidiano inglese sull'attuale situazione in Afghanistan. Da oltre vent'anni Angelina Jolie è testimonial di campagne per i diritti umani come ambasciatrice e inviata speciale delle Nazioni Unite per i rifugiati con all'attivo decine di missioni. Essersi concentrata sulle grandi ingiustizie umanitarie, però, l'avrebbe resa cieca di fronte a ciò che accadeva nella sua casa. Lo ha confessato lei stessa durante l'intervista: "Spesso non riesci a riconoscere qualcosa in modo personale, soprattutto se ti concentri sulle più grandi ingiustizie globali, perché tutto il resto sembra più piccolo. È così difficile. Mi ci è voluto molto per essere in una posizione in cui sentivo di dovermi separare dal padre dei miei figli ".

Una frase sibillina che ha spinto il giornalista a incalzare Angelina Jolie: " Quello che è successo le ha fatto temere per i diritti dei suoi figli? ". Alla domanda le parole dell'attrice, da fluide e sicure, sono diventate incerte e timorose. L'intervista si è fatta frammentaria, mostrando le paure della Jolie a svelare troppo di quanto successo: " Io... io sono ancora nella mia situazione legale. Non posso parlare di questo ".