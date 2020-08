"Quella partita maledetta". E la moglie di Bonolis sbotta sui social

Sonia Bruganelli e Gabriele Parpiglia a passare da "untori" proprio non ci stanno. Tiene banco, da giorni, la notizia della positività al coronavirus di Flavio Briatore. Ma mentre il web si divide tra chi augura una pronta guarigione all'imprenditore e chi invece punta il dito sul suo atteggiamento, anche le persone che negli ultimi giorni sono state vicino a Briatore sono finite nel mirino. Tra loro Paolo Bonolis e Gabriele Parpiglia rei di aver fatto una partitella a calcio con l'imprenditore dalla quale sarebbe risultato positivo Mihajlović.

La foto pubblicata da Flavio Briatore lo scorso 15 agosto sulla sua pagina Instagram ha di fatto scatenato la caccia alle streghe. Quando ancora il focolaio del Billionaire non era stato individuato, quella famosa partitella di calcetto era finita sotto la lente di ingrandimento. Dopo quella giornata infatti si era scoperto che Siniša Mihajlović era risultato positivo al coronavirus. E quando - pochi giorni dopo - anche l'ex marito di Elisabetta Gregoraci è risultato contagiato si è pensato che anche gli altri partecipanti alla partita potessero essere potenzialmente infetti.

Così ecco fioccare le smentite e i test pubblicati sui social network. Come quelli condivisi da Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa, e da Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, sui loro profili Instagram per rassicurare fan e hater sulla loro buona salute. Ma l'intensificarsi delle polemiche e dei giudizi sul web (e non solo) hanno scatenato la reazione dei diretti interessati, che a passare da untori e irresponsabili non ci stanno. Dopo le parole della moglie di Mihajlović (" Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori ") ecco arrivare quelle di Parpiglia, condivise e applaudite da Sonia Bruganelli.