La piccata risposta di Valentin ad Amici: "Non seguo la massa dei finti perfetti"

Negli ultimi giorni Valentin Alexandru Dumitru è stato travolto da una polemica iniziata dopo la sua cacciata da Amici di Maria De Filippi.

Il ballerino, che si stava contendendo la maglia per l’accesso ad una nuova puntata del serale contro Jacopo, ha manifestato il suo dissenso per il giudizio espresso dalla giuria sul collega Javier e, arrabbiato, ha spiegato che sarebbe andato via dal programma indipendentemente dall’esito della sua sfida. Le sue esternazioni hanno fatto infuriare Maria De Filippi che, ritenendolo irrispettoso, lo ha invitato ad abbandonare gli studi Mediaset senza esibirsi e lasciando intendere che, in più di un’occasione, il suo comportamento è stato ineducato.

Da quel momento, quindi, ben tre video inediti sono stati pubblicati in rete e hanno messo in evidenza alcuni atteggiamenti che il ballerino ha avuto nel corso della sua esperienza ad Amici. Le offese contro Natalia Titova e alcune coreografie scelte dalla maestra di latino americano, gli scontri in sala prove con Francesca Tocca e gli insulti omofobi rivolti a Javier, hanno tratteggiato un profilo di Valentin diverso da quello che era stato mostrato durante il suo percorso nella scuola e, molti suoi fan, hanno cambiato opinione su di lui.

Ma, se durante la lite con Maria De Filippi Valentin ha optato per il no comment e ha lasciato gli studi televisivi senza battere ciglio, dopo essere stato bersagliato negli ultimi giorni ha preso parola sui social e si è detto ancora più certo e fiero di ciò che è stato ad Amici.

“ Meglio essere me stesso con mille difetti che seguire la massa dei finti perfetti... ”, ha scritto il ballerino allegando alcuni scatti presi direttamente dalla sua esperienza nel talent show di Canale 5. Le parole di Valentin, dunque, sembrano essere un’ulteriore conferma della sua scelta di lasciare il programma perché – forse – non compatibile con il suo modo di essere.

Lui, infatti, ha ammesso già in precedenza che determinate situazioni fatte di tensione e scontri si verificano spesso e volentieri in sala prove, quando stress e stanchezza prendono il sopravvento. Il tentativo di metterlo in cattiva luce, dunque, sembra non essere del tutto riuscito e molti fan sono accorsi sul profilo Instagam di Alexandru Dumitru per ribadirgli tutta la loro vicinanza. “Come darti torto, essere se stessi paga sempre anche se a volte può sembrare il contrario”, “Peccato che è andato così.. Eri e sei il migliore”, “Ti apprezzo tantissimo e mi auguro che farai strada sei un ballerino eccezionale”, gli hanno scritto alcuni sostenitori.