Gianni Morandi mostra la mano senza bende

È lenta ma costante la ripresa di Gianni Morandi. Il cantante, che dallo scorso 10 marzo è ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, è tornato sui social network per salutare i fan. E nel mostrarsi sul web Morandi ha rivelato di essere in netto miglioramento, mostrando con orgoglio le dita della mano sinistra finalmente libere dalle fasciature.



Il nuovo scatto pubblicato da Gianni Morandi sul suo profilo Instagram arriva a pochi giorni dalle polemiche innescatesi da una foto condivisa dall'artista, in cui si vedeva la moglie Anna imboccarlo nella sua stanza di ospedale. Numerosi follower avevano criticato il fatto che alla donna fosse stato consentito l'accesso al reparto nonostante le rigide restrizioni sanitarie dovute al Covid-19. Una polemica rivelatasi in realtà inesistente. All'ospedale Bufalini di Cesena, infatti, la politica interna consente l'ingresso ad un parente per ogni degente nei reparti non Covid-19. Nessun trattamento di favore, insomma, hanno precisato dalla clinica.

28 Marzo. Dall'ospedale Bufalini di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti...

Il cantante non ha mai dato spazio alle critiche e nella nuova immagine pubblicata sui social ha scelto di aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute in un giorno speciale: "". Le cure per ledi secondo e terzo grado riportate su gambe, braccia e mani - conseguenza dell'incidente avuto nella sua casa di San Lorenzo, dove aveva acceso un fuoco per bruciare delle sterpaglie - proseguiranno per altre settimane. Ma intanto l'artista ha mostrato gli ultimi progressi: le dita della mano sinistra senza le bende che le avvolgevano da oltre due settimane.

Un netto passo in avanti nel cammino verso la guarigione - che lui stesso ha confessato essere più dura del previsto - e che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a suoi tanti sostenitori e amici. Le ustioni peggiori rimangono alla mano destra ancora completamente fasciata. La stessa per la quale Gianni Morandi ha rischiato di doversi addirittura sottoporre ad una operazione chirurgica per scongiurare complicazioni ma che alla fine non è stata necessaria. Ora il simbolico ramoscello di ulivo stretto tra le dita nel giorno delle Palme parla di un lento ritorno alla normalità, che presto potrebbe vederlo lasciare l'ospedale per proseguire la degenza nella sua Bologna.