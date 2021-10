Ignazio Moser preoccupa i fan: "Devo curarmi"

Problemi di salute per l'ex gieffino Ignazio Moser. Il ciclista, figlio di Francesco Moser, si è preso una pausa dai social network per curarsi dopo l'insorgere di alcuni malesseri, che lo avrebbero costretto a fare ulteriori accertamenti medici. È stato lo stesso Moser a condividere con i suoi seguaci le sue difficoltà, annunciando il momentaneo addio al mondo del web.

L'ultimo post social di Ignazio Moser risale a due giorni fa. Niente di preoccupante per chi non conosce il mondo dei social network e non segue i personaggi famosi. Troppo, invece, per gli oltre un milione di fan, che ogni giorno seguono virtualmente la sua vita su Instagram e altre piattaforme. La momentanea sparizione dell'ex concorrente dell'Isola dei famosi, nonché compagno di Cecilia Rodriguez, sta destando molta preoccupazione tra i suoi follower e lo sportivo ha deciso di parlare apertamente sul web.

Nelle scorse ore Ignazio Moser ha pubblicato nelle storie del suo account Instagram un breve messaggio per spiegare il suo difficile momento: " Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni ". Il ciclista non ha chiarito quali siano questi fantomatici " problemi di salute ", che lo hanno colpito. Ma ha fatto sapere di volere approfondire la situazione per conoscere l'origine dei suoi malesseri. Per questo ha deciso di assentarsi volontariamente dai social: " Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni ".

Secondo alcuni fan la recente esperienza televisiva all'Isola dei famosi, dove Moser ha perso molto peso a causa delle dure condizioni di sopravvivenza nel reality, potrebbe avere influito sul suo attuale stato di salute. La fame, il clima, gli insetti e le scarse condizioni igieniche sull'isola in Honduras potrebbero avere influito sulla sua salute dopo il rientro in Italia. La situazione non sembrerebbe essere, però, preoccupante, tanto che la sua compagna, Cecilia Rodriguez, è volata all'estero per motivi di lavoro. L'influencer argentina, sorella di Belen Rodriguez, non ha rinunciato agli impegni professionali nella capitale francese, Parigi, segno che le condizioni di salute di Ignazio Moser non sarebbero serie.