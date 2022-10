Le prime foto di Totti e Noemi: "Nello stesso locale della proposta a Ilary"

Da mesi si attendevano le prime foto ufficiali di Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme. E a pubblicarle, oggi in esclusiva, è il settimanale Diva e donna, che è riuscito a intrufolarsi alla festa di compleanno a sorpresa organizzata dalla 35enne romana, con la complicità di alcuni amici dell'ex capitano della Roma, in un locale di Santa Severa. " Per la prima volta insieme ", titola la rivista che ha dedicato la copertina al Pupone e alla sua nuova compagna, l'uno vicino all'altra sorridenti e felici.

La loro relazione era stata ufficializzata da Totti a inizio settembre, quando l'ex calciatore aveva rilasciato la famosa intervista al Corriere, nella quale svelava di avere iniziato la storia con Noemi a Capodanno. La coppia era stata però molto attenta a non farsi vedere in giro insieme, salvo qualche paparazzata, che li aveva comunque sorpresi distanti e mai vicini. Troppo complessa la situazione legata al divorzio da Ilary per rischiare. Ma alla fine le prime foto ufficiali sono arrivate.

Totti e Noemi escono allo scoperto

Complice il 46esimo compleanno dell'ex capitano giallorosso, Diva e donna è riuscita a intrufolarsi alla festa e a scattare le prime foto di coppia a Noemi e Totti. Entrambi vestiti di nero, seduti al tavolo l'uno accanto all'altra, Francesco e la nuova compagna appaiono felici e al dito della romana sembra intravedersi addirittura un anello con brillante, che potrebbe essere un pegno d'amore proprio da parte del Pupone. " Noemi mano nella mano guida Francesco bendato alla sua festa di compleanno" , scrive il settimanale, mostrando l'immagine della Bocchi che conduce Totti all'interno del ristorante. E dove c'è stato il primo bacio davanti ai figli di lui.