"Andrea è ossessionato dai pupazzi, li sistema poi...": la mania (bizzarra) del figlio della Regina

Il principe Andrea è un collezionista, ma non di opere d’arte come il principe Filippo. Il suo hobby è un po’ più eccentrico e legato ai teneri orsacchiotti di peluche che un po’ tutti abbiamo in casa. Solo che nel caso del duca di York questa mania sfiorerebbe pericolosamente l’ossessione.

Una collezione di peluche

Il Sun ha raccontato che il principe Andrea ha una abitudine molto particolare: collezionare orsacchiotti di peluche di varie forme e cuscini con su scritto “Ducks” , “Daddy” e “Prince” (“Papere”, “Papà” e “Principe”. Potrà sembrare un tipo di collezionismo come un altro, benché il principe abbia 61 anni suonati. Magari è un tantino infantile ma, come si dice, “de gustibus” . La questione che fa riflettere è un’altra: il duca darebbe in escandescenze se i pupazzi non vengono posizionati sul suo letto secondo un ordine meticoloso. Esisterebbe una specie di schemino, un “protocollo” , come scrive il Corriere della Sera, che lo staff di corte deve eseguire alla lettera, pena l’ira funesta del principe.

Sarebbero 5 i pupazzi preferiti dal duca di York che sono sul suo letto ogni notte: un orsacchiotto che tiene tra le zampe un cuore deve essere sistemato sul lato sinistro (rispetto a chi guarda) della spalliera del letto, un altro orsacchiotto va sul lato sinistro, appoggiato al cuscino, un ippopotamo ai piedi del letto, una simpatica pantera nera sul lato destro e un ippopotamo grigio appoggiato al cuscino, sempre sul lato destro. I cuscini vengono sistemati uno di seguito all’altro, dalla spalliera verso il centro del letto, seguendo questo ordine: prima il cuscino con su scritto “Daddy”, poi quello con la scritta “Ducks” e infine il cuscino “Prince”.

Peluche vestiti da marinaio

Stando alle indiscrezioni il principe Andrea avrebbe una passione per i pupazzi vestiti da marinaio. Un insider ha dichiarato al Sun: “È divertente che un principe d’Inghilterra voglia i suoi orsacchiotti sul suo letto. Lo puoi immaginare mentre strilla: ‘Mamma, non mi hanno messo l’ippopotamo nel letto!” in direzione della Regina se qualcuno ha sbagliato [lo schema]. Forse sono regali delle figlie o di Fergie, ma rimane comunque strano”. Secondo una delle sue ex cameriere il duca di York avrebbe una collezione di 72 peluche. Quando il principe va a dormire quasi tutti (a parte i 5 preferiti) devono essere tolti e posizionati nella stanza secondo precise istruzioni. Un altro ex membro dello staff, Charlotte Briggs, ha rivelato che, appena assunta alle dipendenze del principe Andrea, ha impiegato una giornata a essere istruita sul modo di sistemare i pupazzi, operazione che richiede almeno un’ora e per cui servono 2 persone ogni giorno.

Tutti i 72 peluche, infatti, avrebbero la loro collocazione negli appartamenti del duca di York e guai a spostarli anche solo di un centimetro. Inoltre devono essere maneggiati con una certa cura per non rovinarli. Charlotte Briggs ha dichiarato: “Era una cosa così strana e particolare”. Alla donna sembrava bizzarro che un uomo adulto, che aveva combattuto nella guerra delle Falkland, avesse questa mania così fanciullesca. Secondo l’esperta Angela Levin questa specie di ossessione può dirci molto sulla personalità del principe Andrea: “Il fatto che gli orsacchiotti debbano stare in precise posizioni è un po’ come se [Andrea] volesse dar loro degli ordini. È molto imbarazzante per un uomo che ha guidato elicotteri durante la guerra delle Falkland ed è stato nella Royal Navy più di 20 anni…c’è un’incredibile insicurezza [in lui], come se avesse bisogno di avere accanto gli orsacchiotti. Forse è molto solo”.