La principessa Beatrice è "furiosa" per aver dovuto rimandare le nozze

Le nozze della principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi sono state rimandate diverse volte, a causa dello scandalo in cui è implicato il principe Andrea. Stando al Daily Mail Beatrice sarebbe furiosa per essere stata costretta a rimandare il matrimonio. Ad aumentare il malcontento della primogenita di Sarah Ferguson e Andrea di York, in questi giorni è arrivata la notizia del cambio della location in cui si svolgerà la cerimonia nuziale. I due futuri sposi infatti, non si sposeranno più alla Guards' Chapel, a causa della sospensione del duca da diverse associazioni militari.

Dopo la disastrosa intervista di Andrea per Newsnight, gli sposi erano stati costretti ad optare per un matrimonio low profile, lontano dalla lente d’ingrandimento dei media e assai diverso dalle nozze sfarzose della sorella minore, Eugenia. Ma la regina Elisabetta è andata in soccorso della nipote e del fidanzato, dandole il permesso di tenere il ricevimento a Buckingham Palace, cosa che ha rincuorato la giovane principessa, " grata" alla nonna per il meraviglioso regalo. Da ciò che apprendiamo, la data delle nozze sarebbe stata finalmente decisa: il 29 maggio di quest’anno Beatrice ed Edoardo si scambieranno le promesse nuziali. Ma dove verrà celebrata la cerimonia religiosa rimane per ora un mistero.

Un insider ha rivelato: “ La decisione è stata rimandata diverse volte, a causa di vari problemi. Ma fortunatamente una cosa sembra andare bene. La regina ha chiesto a tutti i membri della famiglia di fare fronte comune. L'ufficio stampa spera di poter dipingere il matrimonio di Beatrice come il grande evento che riunirà la famiglia. I collaboratori sanno che sarà difficile, ma è l’unico modo per salvare il matrimonio e la reputazione della monarchia”.