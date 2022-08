"Quando sarai fredda", "Dispiaciuta per te". La Amoroso risponde all’augurio di morte di un hater

Quanto si può spingere lontano l’odio social nei confronti dei personaggi famosi? Lontanissimo a giudicare dal macabro commento che un hater ha fatto a Alessandra Amoroso su Twitter. Lo sconosciuto ha augurato la morte alla cantante salentina, ma l'artista - invece di abbassarsi al livello dell'odiatore seriale - ha deciso di replicare con buonsenso e gentilezza.

Negli ultimi tempi Alessandra Amoroso ha attirato su di sé le critiche per alcuni atteggiamenti avuti con i fan poco prima di un evento musicale, del quale era ospite. La cantante, nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, aveva concluso le prove pomeridiane al Tim Summer Hits di Roma, ma prima di lasciare il palco aveva salutato alcuni ammiratori. Alla richiesta di foto e autografi da parte di due ragazze, però, la Amoroso aveva replicato di non poterlo fare per non scontentare gli altri. Ma la sua linea di condotta, che l'artista porta avanti da sempre, non era piaciuta al pubblico e sui social la salentina era finita travolta dalle critiche.