La Rai cambia volto: fuori Cuccarini, Balivo e Isoardi. Torna la Clerici, resta la Sciarelli

Sono giorni di grande manovre in Viale Mazzini, dove in queste ore dovranno essere definiti i palinstesti autunnali della Rai che, presumibilmente, verranno presentati alla stampa il prossimo 9 luglio, con uno slittamento di qualche giorno rispetto alla data inizialmente prevista. Tanti i nodi da sciogliere prima di ufficializzare qualunque decisione, anche se alcuni punti sembrano già essere stati messi per la definizione dei prossimi palinsesti. La Rai da settembre cambierà volto, tra nuovi ingressi, graditi ritorni, piacevoli conferme e addii eccellenti. Grandi novità anche per quanto riguarda i compensi dei big e l'organizzazione delle produzioni.

Gli addii dei volti noti della Rai

A non tornare in onda dal prossimo settembre, tra gli altri, saranno due volti illustri di "Mamma Rai": Lorella Cuccarini e Caterina Balivo. La prima non sarà più al timone de La vita in diretta, rimessa in panchina dalla Rai dopo una sola stagione. Il programma pomeridiano di Rai1 non ha brillato per ascolti, se non in qualche occasione durante la pandemia. Lorella Cuccarini è sempre stata in onda insieme ad Alberto Matano per informare il pubblico a casa ma a Viale Mazzini tira aria di repulisti e le presunte posizioni politiche della showgirl, considerata "sovranista" non sembrano più essere gradite.

Quando ha iniziato a circolare la voce di un possibile allontamento di Lorella Cuccarini si è alzato un coro di proteste contro questa decisione. Con l'hashtag #iostoconlorella sono stati molti quelli che hanno espresso il loro dissenso a questa decisione, soprattutto alla luce della sua lunga carriera. Tra loro anche Giorgia Meloni: " Escludere per cieca ideologia una professionista qualificata e amata è ingiustificabile. Epureranno tutti coloro che non si piegano a diktat partito? ". Nel frattempo, Alberto Matano, secondo alcuni utenti di Twitter, avrebbe bloccato chi ha espresso solidarietà alla sua (ex) collega. Da settembre, il giornalista pare sarà il condottiero soliario del programma pomeridiano di Rai1.

Diversa la situazione di Caterina Balivo, che ha annunciato di voler lasciare la conduzione di Vieni da me per iniziare un nuovo corso della sua carriera. Anche Elisa Isoardi dovrà dire addio al suo programma quotidiano. La Prova del cuoco, uno dei titoli storici del mattino Rai non verrà riconfermato per la prossima stagione. Nel corso degli anni, infatti, il programa ha perso appeal e ascolti, non garantendo più quel bacino di utenza richiesto. Per la conduttrice, per ora in panchina, sembra possa esserci la possibilità di un programma di salute, anche se al momento si tratta solo di indiscrezioni. L'unica certezza è la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel prossimo autunno.

Il ritorno di Antonella Clerici e la conferma di Federica Sciarelli

La chiusura definitiva della Prova del cuoco coincide con il ritorno in Rai di Antonella Clerici. Quella che per tanti anni è stata la padrona di casa del programma culinario di Rai1, alla quale si deve il grande successo delle prime edizioni, tornerà con un titolo tutto nuovo, che solo in parte ne raccoglierà l'eredità. La Casa nel bosco sarà una produzione realizzata in parte nella tenuta della conduttrice a Serravalle Scrivia e in parte negli studi Rai di Roma. Pare che i temi trattati saranno vari ma che saranno tutti (o quasi) incentrati sul tema culinario.

Federica Sciarelli, invece, è una gradita sorpresa per gli affezionati telespettatori di Rai3. Dopo 16 anni trascorsi al timone di Chi l'ha visto? sembrava che la giornalista avesse voglia di qualcosa di nuovo e per lei si vociferava di un programma politico nel prime time del venerdì. La notizia aveva gettato nello sconforto i fan del programma ma nelle ultime ore la stessa Sciarelli ha ribadito la sua intezione a continuare con il programma, uno dei simboli delle proposte Rai. " Resto, sono anni che penso di cambiare perchè condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico ", ha detto Federica Sciarelli a Repubblica, senza nascondere le difficoltà: " Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodo difficili, ci sono momenti in cui senti di non farcela ".

Gli altri cambiamenti nei palinsesti

Stando alle indiscrezioni lanciate su Twitter da giornalista Giuseppe Candela, si prevede il ritorno di Paola Perego nel pomeriggio del sabato con nuovo programma su Rai2. Salvo Sottile non dovrebbe essere confermato alla guida di Mi manda Rai3 e al suo posto pare succeda Benedetta Rinaldi. Stando a quanto riportato da Marco Castoro, infatti, nonostante i risultati inattacabili ottenuti da Salvo Sottile, le puntate del programma mattutino nei quali si è posto l'accento sui ritardi della cig non sarebbero piaciute a una certa parte di azienda. Confermato lo slittamento di Fabio Fazio su Rai3 (e non su Rai2) con il suo Che tempo che fa.

Le modifiche ai compensi Rai

Fabrizio Salini e il Cda hanno approvato il taglio del 20% ai compensi dei big. Una misura necessaria a fronte delle enormi perdite dovute al lockdown e alla riduzione degli introiti pubblicitari. A farne le spese, più degli altri, sarebbero Fabio Fazio, Amadeus, Carlo Conti e Antonella Clerici. Nessuna riduzione per gli alti dirigenti, almeno per ora, visto che i loro compensi rientrano tutti entro il tetto dei 240 mila euro.